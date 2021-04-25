福原愛與江宏傑能復合、羅志祥緣盡娛樂圈？　超強占卜結果露玄機

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-25 21:00

眭澔平與Makiyo在Youtube頻道主持網路節目「怪奇學園」，他們一起上民視的「娛樂超skr」，分享合作契機，也現場占卜江宏傑婚變和羅志祥復出等時事話題。

眭澔平被問到怎麼會與Makiyo合作，Makiyo說其實眭澔平大哥其實是她跟大S的偶像，在幫羅霈穎化妝送她一程後，被媒體訪問到之後想做什麼，Makiyo說：「最想跟眭澔平大哥做一個都市傳說的節目」，於是眭澔平主動到臉書留言給Makiyo，就這樣展開合作緣份。

眭澔平現場秀出人皮面具，嚇得主持人阿甘直接臉發綠尖叫。不僅如此，眭澔平更帶來了神祕的占卜杖，雙手各拿一支L形狀會旋轉的特殊棍子，如果答案「是」棍子會打叉，如果「不是」會往分別外打開。為了測試占卜杖的準確度，他們現場提問，結果讓所有人嘖嘖稱奇。

+ 3 + 3 + 3

另一位主持人小路拿起占卜杖詢問「江宏傑與福原愛會不會複合」，沒想到占卜杖一支旋轉，另一支靜止不動。眭澔平解釋說，這代表一方離意甚堅、另一位一直尋找方法解決，確實與江宏傑和福原愛的現況似乎有些不謀而合。

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+ 4 + 4 + 4

Makiyo不避諱被問到羅志祥的相關問題，主持人阿甘詢問占卜杖「小豬羅志祥有沒有可能再回到演藝圈？」，占卜杖緩緩往兩側打開象徵否定，現場所有人面面相覷、鴉雀無聲。眭澔平見狀請觀眾自己看，不特別解釋此題答案。

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+ 2 + 2 + 2

Makiyo也問了占卜杖「媽媽跟羅姐有沒有在天上一起打麻將」，占卜杖立即打叉表示「有」，讓Makiyo充滿感動與開心。主持人阿甘與小路最後也提醒觀眾，節目上占卜杖答案僅供參考，勿多做聯想。

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