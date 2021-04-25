黃凱儀波波第一次行內衣騷震撼全場　樂宜羨慕：一路進化到咁先正

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-04-25 18:17

黃凱儀（波波）、樂宜（Lokyii）、《最後一屆口罩小姐》的「肥妹」李文潔（Liz）以及陳紫芊（Elsie）四位「女神」今日（25/04）擔任一田百貨內衣Catwalk騷的模特兒，現場更吸引了過百「龍友」以及路人圍觀是次內衣騷，據知有部份「龍友」在開騷5小時前就已經到場「霸位」，可見她們有幾受歡迎。

黃凱儀（波波）、樂宜（Lokyii）、《最後一屆口罩小姐》的「肥妹」李文潔（Liz）以及陳紫芊（Elsie）四位「女神」行內衣騷。（梁碧玲攝）

今次除了是一田舉辦的首個內衣騷，同時也是TVB《#後生仔傾吓偈》主持波波的人生的「第一次」。她接受《香港01》訪問時，就說：「平時社平台着得比較健康性感，未出場嘅時候都有啲腳震，但係一出嚟心情就放鬆晒。」樂宜也說：「泳衣就着得多，但係內衣係第一次，其實我好緊張，不過心情好澎湃，有一種行路帶風嘅感覺，好想快啲（將自己嘅魅力）散發出去嘅感覺。」

黃凱儀（波波）和樂宜（Lokyii）行內衣騷。（梁碧玲攝）

「女神」都是貪靚的，樂宜就表示為了內衣騷而戒食甜食以及澱粉質，而波波則說：「呢幾日行多咗，做多咗運動。我個肚腩細咗，其他地方都係一樣冇分別，不過我就冇留意條腰細咗幾多。」

樂宜（Lokyii）表示男朋友不反對她接內衣騷。（梁碧玲攝）

行內衣Catwalk騷，一定會被互相比較，而波波就表示今日四個女仔其實都各有優點：「最緊要有健康身形展現女性自信，自己覺得自己最好就得，冇話咩優唔優勝。」樂宜也回答說：「可能佢係甜美型，我就係嗰啲性感小野貓。」

黃凱儀（波波）說覺得自己唯一缺點是不夠高。（梁碧玲攝）

講到自己哪一方面比對方優勝，訪問中就傳出一陣火藥味，波波說：「我覺得我會想高啲，然後都冇㗎啦，我覺得自己最好！」樂宜：「有咩好過（波波）？」波波：「高度囉，我都想有你咁高。」樂宜回答：「（我冇佢咁）大胸！大胸可以拉返勻（個身形），個胸要一路進化到咁大先正，一定要可以擺喺張枱度嗰啲。」

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