沈卓盈曬性感孕照長腿若隱若現　手腳纖幼獲陳自瑤大讚：靚到癲咗

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-04-27 18:30

懷孕8個月的沈卓盈（Jess）早前舉行Baby Shower，並在IG Post出與老公Calvin的合照，公布佗B仔。今日（27日）Jess上載了一系列孕照，並分享了升格做媽咪的感受：「孕育生命的過程真的很奇妙，令我深深感受到當媽媽真的很偉大。每一周都要留意住寶寶的成長，經歷了初孕的不適、胃口的轉變、身體的變化、皮膚質素的變差，擔心寶寶的發展，時時刻刻提醒自己要吃得健康，也要好好管理因荷爾蒙變化令我們不穩定的情緒，這一切都好不容易啊，但只要聽到寶寶一切安好，和感受他在肚裏面活躍踢動時候，這些辛苦都不算什麼了。這個美妙孕期的變化和過程真的一定要好好記錄低，因為當媽媽令我們變得更勇敢呢。」

沈卓盈（Jess）早前舉行Baby Shower，公布陀B仔。（IG@jessie_sum）

相中Jess以比堅尼上陣，再罩上一件吊帶透視長裙，雖然臨盆在即的她孕肚已經愈來愈大，但手腳依然纖幼，一雙長腿若隱若現，Jess雙手輕撫孕肚，性感又充滿母愛！而在Jess與老公的合照中，Calvin從後攬住老婆，非常甜蜜！不少圈中好友包括岑麗香、陳凱琳、陳自瑤（Yoyo）等都有留言大讚，Yoyo更留言道：「靚到癲咗」！