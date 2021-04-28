妻子的浪漫旅行5 | 張馨月被網民指貪財　林峯：我的東西全部是你

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-04-28 19:14

林峯同太太張馨月自從參加內地情感真人騷《妻子的浪漫旅行》第5季以來，曝光了不少兩人相處的細節，在最新一集中，丈夫們如同前幾季一樣，回到觀察室中錄製，讓妻子們結伴旅行，更有助手張翰、吳宣儀加入，開始三亞旅程。

初次見面，眾人分別互相寫下對大家的第一印象，在張翰的「印象標籤」中，分別有智慧、紳士、心細，以及帥、白、瘦、安靜的小哥哥，他立即搖頭直言：「這個真的是好膚淺」，想不到是出自張馨月之手，她解釋道，因為還沒有太多的接觸，又是寫第一印象，所以就只能看外表，不過張翰似乎不太買賬，只露出了勉強的笑容。

輪到張馨月揭曉「印象標籤」時，有三位嘉賓都大讚她溫柔，張翰更稱一見到她就看得出老公對她有多好，臉上寫滿幸福，不過張馨月回應「很多人都不這麼想」，因為自從兩人公開戀情之後，外界都認為張馨月愛的是林峯的錢：「我跟我老公從官宣之後，大家一直就覺得我看上我老公的錢，覺得我好像很有手段，別人就覺得肯定很有心機。因為自己就想說，我肯定不是因為這個，我跟一個人在一塊，還是因為愛他，哪怕他是普通人，我都會跟他在一起。所以我就跟我老公說，我們要不要做一個婚前財產公證」，結果反被林峯指「神經病」，認為無必要，非常信任太太。

張馨月的印象標籤。（視頻截圖）

在觀察室中的林峯聽到張馨月一番言論之後頗有感觸，他坦言：「我愛我老婆，我跟他既然要結婚了，我的東西全部都是你的。」主持人李艾也隨即道出可能是酸民看不過「張馨月嫁得好好」，這時林峯更立即搶答「是我娶得好好！」他透露婚後的張馨月不止要照顧自己，還要照顧自己的家人，顧及所有人：「我爸媽還有一些親戚一起去旅遊，她就全程行李全部都她扛著，讓我爸媽非常地愛這個媳婦。」同時，張馨月還有一個外號叫作「中華小曲庫」，識唱老一輩的所有歌曲，所以逗得家中的老人家都很開心。

+ 8 + 8 + 8

雖然節目才播出短短3集，但已經足以看得出林峯是一位「寵妻狂魔」，劉濤更笑言，因為兩人一起拍劇，在認識張馨月之前，已經聽了三個月林峯誇讚自己太太，還經常讓她看張馨月，令她哭笑不得，而不少網友在看完節目後，也對張馨月有些改觀，只是在這幾集節目中，林峯張馨月之間的話題始終未能脫離「網絡輿論」，如果接下來仍是這些內容，或者會讓觀眾感到有些沉悶。

點擊下圖睇妻子靚相：