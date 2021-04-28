曾志偉欲參照ViuTV將藝員訓練班真人騷化：好似《全民造星》咁！

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-04-28 16:10

TVB今日（14日）在將軍澳電視城一廠舉行《2021藝員及電視製作人員訓練班》面試，吸引過千名有意參與幕前工作的面試者前來即場面試，新上任的副總經理曾志偉、首席創意官王祖藍、兩位助理總經理曾勵珍和樂易玲，以及擔任今屆藝員訓練班校長的馬浚偉亦有到場為眾面試者打氣。TVB和ViuTV之間的電視大戰持續延燒，不過曾志偉卻毫不忌諱，更在台上透露將會將今屆的藝員訓練班打造成一個真人騷：「好似《全民造星》咁！」

曾志偉表示希望將訓練班訓練過程公開拍成像《全民造星》一樣的真人騷。（陳順禎攝）

曾志偉透露將會在王祖藍的創意之下將藝員訓練班的過程公開拍成真人騷，可以讓觀眾看到學員如何被短時間培訓成一名演員，更強調「好似《全民造星》咁！」。被問到會否參照《全民造星》的拍攝模式打造今個真人騷，王祖藍在訪問中表示現階段尚未決定：「籌劃中。」樂小姐在旁則表示TVB對於「造星」已經歷史悠久：「我哋不嬲都係造緊星，TVB造咗星已經造咗55年！」

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至於會否擔心與《全民造星》「撞橋」，王祖藍坦言不擔心：「大家會有啲唔同嘅！即係TVB嘅訓練班係歷史悠久嘅一件事，所以最主要都係集中返喺成個訓練班嘅訓練過程，本身亦係TVB比較獨特嘅文化。」珍姐亦強調：「同埋我哋唔係做show，而係訓練一班可以喺呢個行業度長久地發揮嘅人。」

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