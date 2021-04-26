尹汝貞奪奧斯卡轟動全韓國　李秉憲、朴敘俊、金惠秀等送上祝賀

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-04-26 17:30

曾出演綜藝節目《尹食堂》和《尹Stay》的韓國資深女演員尹汝貞，今日（26日）憑《濃情家園》（Minari）勇奪《第93屆奧斯卡頒獎禮》最佳女配角殊榮，成為韓國史上第一位奪奧斯卡演技獎的演員，隨即轟動整個韓國娛樂圈。與尹汝貞合作《尹食堂》和《尹Stay》的羅䁐錫PD、朴敘俊、鄭有美和崔宇植也紛紛送上祝賀訊息。

尹汝貞在後台勁開心。（AP）

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據韓國傳媒報道，羅PD、朴敘俊、鄭有美等知道尹汝貞奪獎後第一時間透過經紀公司送上祝賀，羅PD形容自己的心情就像家人獲獎一樣開心，很高興尹汝貞的努力能被全世界看見，最後更不忘提醒對方回韓國後再和他一起四處拍節目開餐廳。朴敘俊、鄭有美和崔宇植亦有馬上祝賀前輩，崔宇植更表示自己一直守在電視機前面，見到尹汝貞得獎更忍不住激動泛淚！

尹汝貞曾出演綜藝節目《尹食堂》和《尹Stay》。（YouTube／＠tvN）

《尹Stay》的羅PD、出演的朴敘俊（右一）、鄭有美（左二）和崔宇植（左一）馬上透過經紀公司為尹汝貞奪獎送上祝賀。（tvN）

除了一眾《尹食堂》和《尹Stay》的拍檔和後輩之外，李秉憲、金惠秀、全度妍、韓志旼、金高銀和裴斗娜等都相繼祝賀這位演藝界前輩首奪奧斯卡演技獎殊榮，其中李秉憲更坦言不能夠相信：「不可能，那不是事實！」而金惠秀亦在Instagram上載一張尹汝貞的照片並引用尹汝貞之前在《花樣姐姐》中的訪問講的說話：「到了60歲也不知道人生是如何的，這是我第一次經歷的人生嘛。這是我第一次的67歲，要是我知道的話就不會這樣了。 因為我第一次過人生，所以只能感到遺憾和痛苦，無辦法去作出計劃， 就那樣活着。 但至少要做的是一個一個放下，一個一個放棄。隨着年紀一路增長，手上的東西就會愈來愈少。」

李秉憲（OSEN）

李秉憲表示不能相信！（Instagram：@byunghun0712）

金惠秀（網上圖片）

上載一張尹汝貞的照片並引用尹汝貞之前在《花樣姐姐》中的訪問講的說話祝賀對方。（Instagram：@hs_kim_95）

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