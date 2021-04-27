Running Man｜重溫李光洙受罰往績　蜜蠟紙脫腳毛只係小兒科

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-04-27 18:18

韓國男演員李光洙今日（27日）突然宣布因健康問題退出主持長達11年的國民綜藝節目《Running Man》，消息傳出後震驚全韓國粉絲大呼不捨。李光洙雖然在節目經常出茅招，不過他作為節目的元祖成員之一，在過去的日子裏總是認真對待每一個環節，亦不惜放低演員的形象和包袱賣力搞笑，除了包辦節目的笑料和懲罰之外，更因臭手而成為節目的「黑仔王」，在11年來努力為觀眾帶來不少笑聲，成為觀眾心中「被演員耽誤的笑星」之一。

李光洙於2020年發生交通意外之後，僅休息兩星期就復工拍攝。（《Running Man》影片截圖）

李光洙當時不惜包着石膏撐着拐杖上陣忍痛拍攝，可見他對《Running Man》確實充滿熱誠。（《Running Man》影片截圖）

李光洙於2020年發生交通意外之後，曾經一度停工兩星期開刀休養，但之後就隨即回歸《Running Man》，不惜包着石膏撐着拐杖上陣忍痛拍攝，可見他對《Running Man》確實充滿熱誠，其敬業樂業的態度亦令人敬佩。如今他宣布因為車禍後腳上一直還未恢復，兼難以同時兼顧拍攝和治療而決定退出節目，並將於5月24日拍攝最後一集。

現在一起重溫李光洙過去在節目中的經典黑仔時刻：