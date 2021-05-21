楊丞琳棄大量中國片約損失逾億台幣　將返陸陪李榮浩罕談生子計劃

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-05-21 10:00

台灣女星楊丞琳前陣子赴陸與老公李榮浩相聚，更登上內地選秀節目《乘風破浪的姐姐》第2季，拿下第3名順利成團，近日返台宣傳新電影。雖然因疫情緣故推掉多部大陸作品，粗估損失上億（台幣、下同）收入，不過光是代言就進帳5千萬，她也鬆口生子計畫，坦言「我從來沒有假設過有小孩子。」

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根據《鏡週刊》報導，因疫情緣故楊丞琳推掉大陸3部電影、2部電視劇，粗估損失上億收入，不過光是近期廣告代言就超過10支，包括按摩椅、夜酵素、沐浴乳等，可賺進約5000萬元，她日前在台灣出席記者會笑說是返台「還債」的，還有很多廣告及工作邀約在等。

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她透露很快就會再次前往大陸，因為有老公李榮浩的地方，也是她的家，未來會經常往返兩邊，希望可以同時兼顧老公、媽媽和愛犬。被問及夫妻倆是否有生子計畫，她坦言平時工作壓力很大，相當需要獨處空間，「我從來沒有假設過有小孩子，沒有就順其自然。」

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