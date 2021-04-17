乘風破浪的姐姐2｜楊丞琳發表感言得罪人？ 那英：聽着心裡有點虛

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-04-17 22:00

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》在 16日迎來終極對決戰，最終歷經多場的對決同網友投票之後，最終結果出爐，幾乎所有大熱門都順利組團出道。其中以第三名出道的楊丞琳在台上講出感受時，表明因為尷尬而從來沒有向明星朋友拉票，沒想到這一句說話被指疑含沙射影那英，令她被批情商低，事件一度登上微博熱搜掀起廣大討論。

七位姐姐成功組團出道。（《乘風破浪的姐姐2》微博圖片）

當現場宣布楊丞琳獲得1904002票以第三名出道時，她感到相當意外，似乎完全沒有想過自己可以出道。事關她從來沒有進行拉票活動，其講到：「我知道很多人在怪我為什麼不發微博或者是，為什麼我不去跟一些藝人朋友就是請他們替我打Call。我不知道我就覺得很尷尬。確實昨晚李老師（李榮浩）問了我需不需要為我打Call，我跟他說不用，我覺得粉絲們盡力那有就有沒有就沒有，我覺得很OK。」另外，她還表示不是奔着成團而來的，揚言來這個節目她得到的是比成團以外更重要的東西，就是認識所有姐姐才是來這個節目最大的獎。

楊丞琳發表感受時說話被指有不妥。（《乘風破浪的姐姐2》微博圖片）

當她講完這一番說話之後，以第一名出道的那英上台發表感受時，第一時間就回應楊丞琳的說話，言語間似乎不認同對方的講法：「我想說一下就是剛才楊丞琳說她沒有去發微博，沒有給明星朋友去求援。我聽着心裡有點虛，我想跟你說的是姐唱了一輩子，從來沒有求過朋友，但是呢在排名上的時候，我當時是無動於衷的，後來我發現一個問題就是，可能我連前七都進不去，因為喜歡我的人都是上了年紀的，後來發現如果我要不努力主動去發微博，求我的明星朋友的話，我的票上不來我今天不一定站在這兒，所以我就求了，我求他們也希望他們以後求我，我是這樣想的。」敢言的她因此獲得不少讚賞，反而楊丞琳就比指罵情商低，無論是有心還是無意都好，似乎讓那英相當難堪，而且還得罪了其他向明星朋友拉票的姐姐。

那英隨即回應楊丞琳。（《乘風破浪的姐姐2》微博圖片）

另外，楊丞琳剛成功組團出道隔日就秒回台灣，她在微博留言：「徹夜未眠，一方面是忙着收拾，再過一會兒就要啟程回台北，另一方面是，還在消化節目結束了這件事...」不過最終因為長沙天氣不佳有大霧的原因，她乘坐去上海的飛機取消，導致她未能成功轉機回台，令到她覺得自己好坎坷。

楊丞琳組團成功秒回台。（《乘風破浪的姐姐2》微博圖片）