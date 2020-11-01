楊丞琳出道20周年促成4 in Love重組　MV畫面神還原凍齡毫不違和

台灣女歌手楊丞琳將於本周六（6日）起一連三日在台北小巨蛋舉行《Like A Star世界巡迴演唱會》，今日（1日）正式公開由老公李榮浩填詞的演唱會主題曲《像是一顆星星 LIKE A STAR》的MV，以「楊丞琳的人生舞台劇」為主題的一鏡到底拍攝手法，如走馬燈一樣一次過回顧她出道20年來每個重要時刻。她更特意換上舊造型重演她出道以來的每一個經典場面，卻令不少網民真的以為是楊丞琳20年前所拍，慨歎她凍齡能力實在太驚人。

猜猜這張相是新相還是舊相？（Instagram：@rainie77）

楊丞琳於1999年以15歲之齡參加「健康美少女」選拔賽，最後她晉級決賽並於翌年加入女團4 in Love出道出唱片。之後她加入主持《我猜我猜我猜猜猜》，並演出《惡魔在身邊》後爆紅，從此展開她20年的演藝生涯，在唱歌、演戲和主持都能獨當一面的全能女藝人。因此楊丞琳亦於MV中再演繹15歲的自己，並邀請4in Love三位成員黃小柔、張棋惠和已退出娛樂圈的冷嘉琳再一起影專輯照，更找來吳宗憲和阿雅（柳翰雅）還原當年主持《我猜我猜我猜猜猜》的場面，以及她後來演出《惡魔在身邊》、《不良笑花》及《海派甜心》等等的經典場面，引起粉絲不少回憶。

楊丞琳（左二）於16歲時連同黃小柔（右二）、張棋惠（左一）和冷嘉琳（右一）組成女團4in Love出道，代表作為《一千零一個願望》和《命中注定》。（網上圖片）

楊丞琳邀請到三位4 in Love好姊妹黃小柔、張棋惠和已退出娛樂圈的冷嘉琳再一起拍攝MV。（Instagram：@rainie77）

楊丞琳和阿雅及吳宗憲主持《我猜我猜我猜猜猜》。（網上圖片）

吳宗憲和阿雅（柳翰雅）幫楊丞琳在MV中還原當年主持《我猜我猜我猜猜猜》的場面。（Instagram：@rainie77）

然而，最令網民驚訝的就是楊丞琳依然能夠輕鬆駕馭每一個時期的造型，即使換上假髮、穿上舊衣服也毫無違和感，甚至比當年的她更漂亮更年輕，擁有驚人的凍齡能力。楊丞琳在Instagram發文道：「要還原這麼久遠以前的look，真的是辛苦造型組、髮型師了！好顯（險）本人長年保養，外貌和每個時期沒什麼落差，也因此沒特別感謝化妝師，哈哈哈！」

她表示MV比較著重出道前10年，並不是是因為覺得這段時間比較精彩而簡短略過出道後十年的故事：「是因為前十年的經歷，才會造就後十年更堅毅穩固的自己，所以呈現的方式多以上半階段為軸心，然後難得要謝謝我本人一下，謝謝我長久以來的努力，永不放棄的精神，不願待在舒適圈的反骨，不斷挑戰新事物的勇氣。這樣的自己，讓這20年的演藝經歷精彩豐富，對表演的熱情不減反升。更要謝謝的，是我生命中的貴人們，其中幾位在MV裡（裏）都特別出現了。謝謝憲哥、阿雅，謝謝我的姐妹們4 in love的成員－小柔、棋惠、嘉琳，謝謝我低調的母親，為我獻出螢幕處女秀。」

丞琳亦表示拍完這個MV覺得非常激動：「我在演藝圈這段時間的縮影，導演使用類一鏡到底的拍攝手法，和他為我設定的劇中劇舞台劇呈現，我真的好喜歡！看到成品時，很感動，硬漢如我，眼眶居然紅了！」