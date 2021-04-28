胡鴻鈞新歌玩自嘲　親自設計刀削麵宣傳：食咗之後塊面會愈嚟愈尖

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-04-28 22:30

現年31歲的胡鴻鈞（Hubert）入行以來不斷被指曾經整容，雖然他曾多次澄清只是化妝效果，並指做運動有助瘦身瘦面，更大方承認自己會P圖：「既然啲相會放上網，我就一定要調色，將自己P到最瘦，眼睛整到最大。」但多年來「刀削面」及「削骨還父」之類的形容詞一直圍繞着他，不過Hubert早前推出新歌《整親》，以歌詞自嘲，不但坦然面對負評，更多次提及「刀削面」，甚至親自設計「整親牌」刀削麵作為宣傳！

胡鴻鈞（Hubert）早前推出新歌《整親》，以歌詞自嘲。（IG@hubertwu）

Hubert日前接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》訪問時，提及新歌《整親》的創作初衷：「因為每一個人其實都一定經歷過唔同形式嘅攻擊呀、中傷呀、嘲笑呀、欺凌呀，最緊要係識得點樣喺過程入面去吸收，去學習，趁住呢啲事情發生令自己Upgrade（提升）咗，然後再大步咁去追逐自己嘅人生目標。」他亦坦言過往的種種負評令他大受打擊，但現時已經學會用樂觀的心態面對。

Hubert入行以來多次被指曾經整容，「刀削面」及「削骨還父」之類的形容詞一直圍繞着他。（TVB）

Hubert不但坦然面對被指進化，更親自設計宣傳品：「大家一路以嚟對我嘅外貌最常用嘅字就係刀削面，我喺度諗有啲咩係最代表到我嘅嘢呢？咁就不如刀削麵，亦都好Practical（實用），因為真係食得嘅，我試過係可以食嘅，食咗之後塊面會愈嚟愈尖嘅。」果然豁達！

Hubert笑言食咗之後塊面會愈嚟愈尖！（IG@hubertwu）

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