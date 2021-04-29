羅志祥不忍了IG「公布大八卦」呃like變呃嬲　一張圖惹網民公憤

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-29 17:00

41歲的羅志祥（小豬）舊愛周揚青起底搞多人運動，形象全毀在演藝圈幾乎找不到容身之處，連帶拖累愷樂讓她神隱至今。稍早小豬聲稱不滿許多亂帶風向的報導，決定要把八卦公諸於世，但他的舉動卻徹底惹怒內地網友，微博罵聲一片，不智之舉形同玩火自焚，事業真的回不去了。

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他在年初創立YouTube頻道正式復出，訂閱人數至今僅6.4萬人，8支影片僅一支點閱破了55萬，其他多是10萬上下，成績慘不忍睹，人氣嚴重下滑，和當初在小巨蛋連辦三場巡演的聲勢形成強烈對比，顯見他積極復出，粉絲依舊不埋單。

羅志祥：「我真的受夠了！」點圖放大看小豬公布的大八卦👇👇👇

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近來他因買台灣鳳梨、挺新疆棉飽受內地、台灣網友批評，IG留言功能依舊緊緊關閉，如今稱要公布大八卦，微博的博主、網友仍很關注，一發現是八卦圖後罵聲不斷，有人酸他閒閒沒事做、刷存在感、生病了、無言以對、騙點擊率，但粉絲則力挺他創意十足、搞笑功力發威了，不過罵聲明顯多過讚聲，想討拍的他再度吞下敗仗。

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