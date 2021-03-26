羅志祥復出｜爆買台灣菠蘿後表態撐新疆棉花　大陸網民：可圈可點

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-03-26 16:30

H&M、Nike、adidas等國際品牌拒用新疆棉花的舊聲明被翻出後，中國大陸從官方到民間發起抵制運動，還有超過40位兩岸三地的藝人宣布與相關品牌割席。 去年因桃色風波讓演藝事業遭遇重大挫折的歌手羅志祥（小豬）日前已正式復出，並因為爆買200箱台灣菠蘿而引起關注。新疆棉事件延燒後，他周四（25日）在微博上轉發《人民日報》「我支持新疆棉花」的貼文，再次引起兩岸網民討論。 有大陸網民稱，「（羅志祥）私生活問題不檢點，但大是大非上還是可圈可點。」也有台灣網民認為羅志祥是「牆頭草」。

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羅志祥被前女友周揚青踢爆出軌醜聞後，演藝事業一落千丈。在幕前消失將近10個月後，他最近開始經營YouTube頻道積極復出。

大陸此前以驗出檢疫性有害生物為由，自3月起暫停台灣菠蘿（鳳梨）進口，令台灣菠蘿遭遇滯銷危機後。據報道，在得知昔日恩師孫德榮呼籲演藝圈團結購買兒童慈善團體種植的菠蘿後，羅志祥一次過購買了200箱菠蘿。

台媒《三立新聞網》當時大讚羅志祥此舉是出手救「鳳梨農」的愛台舉動。報道稱，如此愛台灣的行為，讓網友大讚「對他刮目相看了！」、「兩個人都超有愛心！」。大陸《環球時報》則認為，羅志祥復出與政治事件牽扯在一起。

羅志祥表態支持新疆棉花。（微博）

而近日新疆棉事件延燒後，陸港台很多藝人都第一時間表態支持新疆棉花，甚至發聲明宣布終止和各大品牌的合作。羅志祥周四也在微博轉發了官媒《人民日報》貼文，寫下「#我支持新疆棉花#」，明確表明立場。此舉也引起大陸網民熱議：

「一條心不管什麼都是一條心，希望這條別噴羅志祥了。」 「私生活問題不檢點，大是大非上還是可圈可點。」 「左手鳳梨，右手新疆棉花，這讓人很難辦啊。」 「兩邊不得罪，台灣菠蘿你也買了，中國棉花你也支持了。」 「有點意外但又情理之中，確實在國土問題上你一直如此，願你未來順遂。」

但也有台灣網民認為，羅志祥是「牆頭草兩面倒」和「時間加上風向管理大師」，「為了錢，台灣鳳梨銷不出就買200箱，新疆棉被知名品牌禁用，就轉而支持，真是看不懂他自己的原則在哪裡！」

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