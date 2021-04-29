劉嘉玲驚爆何超蓮竇驍結婚：她嫁了我們中國很出名的男演員！

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-04-29 14:56

劉嘉玲首次擔任主持的訪談節目《對照記》於26日播出，首集邀請「賭王千金」何超蓮擔任嘉賓。雖然兩人相差26歲，但在人生觀方面非常一致，都是積極向上的獨立女性，日前更驚爆超蓮已跟竇驍結婚！

超蓮是《對照記》首集嘉賓。（微博@對照記官微）

近日，內地媒體《新浪娛樂》獨家對話劉嘉玲，大談做主持人的感受，直呼「很困難」，因為通常都是被訪問，但現在調換角色，所以之前要做大量功課，了解對方的人生軌跡，什麼個性，如何打開話題等，做一個忠實的聆聽者。

劉嘉玲首次做主持人直呼困難。（微博@劉嘉玲）

在邀請嘉賓方面，劉嘉玲表示要自己覺得可以「聊天」，如果有些人坐在一起無話題，也是一件很難的事，同時也想通過節目，去探索一些未知的世界。譬如何超蓮，劉嘉玲指在對方很小的時候有見過面，更透露「現在她也結婚嫁人，而且嫁了一個我們中國很出名的男演員」，因此想知道超蓮在這個過程中的一些想法，以及對未來的夢想，或者是在中西文化交流的過程中，是如何走過來的，從她的身上學到一些新的東西同想法等。

對於劉嘉玲的「爆料」，網友都非常驚訝，紛紛留言道：「前幾天我還刷到抖音 何超蓮親口說她要守孝不結婚」、「如果是說漏嘴的話會不會有點尷尬……當然劉嘉玲也不care」、「一般這種爆料都特別真」，也有網友稱「以為早就結婚了」等。

竇驍同超蓮的戀情於2019年曝光後，兩人幾乎一直形影不離，不時分享動態，一起出席活動等，簡直羨煞旁人，現在又邁向新的人生旅程，恭喜恭喜！

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