專訪｜蕭正楠在學時拍拖被班主任拆散：佢話我會教壞個女仔

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-05-01 00:27

蕭正楠與黃翠如因在2014年一起拍攝《師奶MADAM》而相戀，拍拖4年後就於2018年結婚，不過他拍拖初期，其實不被外界睇好，曾有人形容蕭正楠是花花公子，與黃翠如不登對。蕭正楠在《香港01》專訪中說道：「我呢個人就係成日撞到呢啲事。」

蕭正楠透露自己在學時期曾因為成績，而被迫與女朋友分手。（陳順禎攝）

學生哥戀愛被班主任拆散

蕭正楠回憶道，中學時期拍拖時，也曾經遇到類似的事：「通常都係好好成績嘅女仔鍾意我，even班主任都會同佢講：『唔好同佢一齊啦，教壞你㗎，搞到你成續唔好㗎。』我成績又唔係好差嘅，中上左右。去到最尾就係佢想考好啲，因為有一次考得唔好，佢想考好啲，佢唔想掛住感情嘢就唔讀書。嗰陣時佢就話不如：『我哋讀書先啦。』後尾佢仲好似去埋外國讀書，咁就冇咗。」

蕭正楠談感情事。（陳順禎攝）

幻想自己是漫畫主角

讀書時期喜歡哪一種女仔？他就以一本日本漫畫《橙路》為例，說：「讀書嘅時候有本漫畫叫《橙路》，唔知你有冇睇過，好正㗎。你永遠都係幻想你係一個有錢有能力嘅男仔，學校兩個校花非常鍾意你，一個就係超級成熟、elegant、靚嘅，一個就係陽光活潑開心，我永遠都係幻想呢樣嘢，但係幻想㗎啫，冇可能發生，當然你希望自己遇到一個mix埋一齊嘅。」

《橙路》是一本1984年開始連載的日本漫畫作品。（網上圖片）

唔知蕭正楠咁講，會唔會俾黃翠如扭耳仔呢？（IG@wongtsuiyu）

黃翠如並不是理想對象

蕭正楠坦言說，其實黃翠如並不算是幻想中的「理想對象」，但卻是他愛的人。他說：「佢呀？佢畀咗我新嘅衝擊囉，唔係我想搵嗰類型嘅女仔。其實大家初初拍戲都冇嗰個感覺，係臨拍劇之前呢個女仔幾好喎，網友好鍾意吖，好有性格又捱得苦，但係我都冇一個感覺（想）同佢喺埋一齊，係真正同佢一齊工作嘅時候，見到佢每一個待人處事嘅時候，有時啲人俾導演鬧完，佢會有同情心去安慰吓佢。我覺得係欣賞，已經超脫咗自己幻想出嚟嘅人，Ele唔elegant又有乜所謂？當你鍾意一個人嘅特質，你以前幻想嘅嘢其實通通都唔緊要，所以呢個世界冇《橙路》，只要你搵到你鍾意嘅一點，你就已經鍾意咗佢。」

蕭正楠說黃翠如也有溫柔一面。（陳順禎攝）

黃翠如也有溫柔一面

黃翠如每論在鏡頭前後，也予人一種「男仔頭」的感覺，但其實也她也有溫柔、小鳥依人的一面。當然，這一面就只有與她最親近的人才有幸看到。蕭正楠：「可能係肚餓嘅時候，或者有求於我嘅時候咪女仔啲囉。」他表示，老婆黃翠如就只會煮一些如焗麵包或麥皮、公仔麵等一類簡單菜式，所以當她想食一些「好少少」的菜式時，就會向老公蕭正楠要求。蕭正楠回憶起當時的情景時，就甜笑着說：「梗係會高音返啲啦，會嗲啲嘅，但係好少好少時候，好難得嘅，就好似熊貓交配一樣，好難得，哈哈哈哈哈。」

蕭正楠眼中的黃翠如。（陳順禎攝）

習慣在家煮飯：我哋覺得唔自在

為什麼不外出食飯？原來是因為他們介意別人的眼光。他說：「唔關人哋事，係我哋覺得唔自在，人哋見到會望吓或者影吓相先。因為你喺出面都係做緊一個藝人身份，但係返到屋企先係真真正正最free嘅時候，所以我哋出埠就會出去食嘢，因為冇人認識你，你想點都得。」俗語話：「要留住一個男人，先要留住佢個胃。」但套在蕭正楠和黃翠如身上，就正正是相反。

蕭正楠和黃翠如在頒獎禮上認愛，sweet爆！（網上圖片）

原計劃於過山車上求婚

說罷，他就回憶起當年和黃翠如在英國旅遊的日子，一起去玩過山車，坐摩天輪，行市集，離奇地去了一個中餐館食飯，而又遇到一位認識他們的中餐館老闆。他還說，其實當時去的城市，黑刺，就是當年向黃翠如求婚的地方。

蕭正楠說他們時不時就會拿舊照片出來回味一番。（網上圖片）

他說：「見到屋企張相就會諗返起嗰日，玩過山車嘅時候，我想攞隻戒指求婚，但係佢好驚唔敢望，所以當時我又收返埋。我有諗住叫佢望一眼，但係佢唔夠膽望。我知佢心臟有啲事，其事佢唔應該玩㗎，但係佢想陪我，上過山車就係想求婚，結果我就收返埋。（註：求婚的時候他們正在玩過山車）佢仲問我：『點解你玩完過山車之後，個心情仲down咗啲？』我心諗，plan咗咁耐就係想做一件事，我梗係down啦，結果咪搵下次機會囉。最後尾我哋去到一間好靚嘅教堂，嗰度好真係好靚，有種好寧靜，又人唱吓聖詩，好聖潔，所以我就喺嗰下求婚。」蕭正楠一邊講一邊甜笑，真是十分甜蜜。