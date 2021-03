蕭正楠與米芝蓮大廚炮製《Testing Menu》　一場飲食節目破格實驗

撰文: 游大東 最後更新日期: 2021-03-04 14:30

看完周一(1/3)上架的《Testing Menu》的第一集之後,覺得這或許是一場嘗試打破近年香港飲食節目悶局的實驗。 這個由周子妮監製(前作包括《Do姐去Shopping》系列、《超齡打工假期》和《晚間看地球》等)的myTV SUPER原創節目(第一集免費試睇),會讓向來對煮食甚有興趣的主持蕭正楠化身大廚,跟十位來自不同菜式範疇,包括法國菜、意大利菜、英國菜、日本菜和中菜的星級大廚(部份獲得米芝蓮一星和兩星評級),一同構思、炮製新菜式,而選用的食材,統統都是日常見慣見熟的食物,譬如茄子、雞蛋、栗米、薯仔等等。 有趣的是,上述這些菜式不僅在節目中出現,在節目播出後更會在廚師主理的餐廳裏供應,名符其實是Online(線上)與Offline(線下)結合,比「邊睇邊學煮」、「睇完節目上網買廚具」的層次更高 ── 這是新世代電視節目應有的製作模式,然而香港好像遲了10年才出現,到底節目最初怎樣構思?為何監製會找「阿蕭」擔任節目主持?第一集播出之後效果如何?這個實驗算不算成功? 撰文:游大東

蕭正楠主持的myTV SUPER原創節目《Testing Menu》於3月1日首播。(資料圖片)

第一集,「阿蕭」選擇的食材是茄子,而跟他一起「腦震盪」的,是獲得米芝蓮一星級法國餐廳「ÉPURE」的行政總廚、來自法國西部城市普瓦捷(Poitiers)的Nicolas Boutin。他倆需要在短短半小時的節目裏,由挑選茄子(講解構造,以及如何購買實淨瓜肉的竅門)開始,逐步構想並炮製嶄新菜式「煙熏白鱔伴千層茄子」。作為觀眾當然不知道上桌時,這道菜的味道如何,只能夠問「阿蕭」結果如何,他笑言:「條鱔真係好味到『啪啪聲』!」然而透過畫面(尤其是近鏡)呈現出來的烹調過程和上桌賣相,再加點幻想,也大概知道他此言非虛,一邊看,一邊口水流。

節目裏亦明顯見到,監製與製作團隊想「搣甩」大台傳統飲食或烹飪節目的傳統套路 ── 不求深度、容易消化、有齊步驟讓觀眾照辦煮碗,較之前播出的《煮場爭霸》(黃亞保、張錦祥兩大名廚比拼)層次更高,飲食文化淵源、廚藝知識和味道配搭理論,統統包含其中。監製周子妮也承認,剛才提及的「教你煮類」飲食節目,「大台真係播得太多!」故今次是抱持「Testing」心態製作《Testing Menu》。「呢個節目係實驗性重啲嘅,唔係話你睇完呢個節目就會學識點煮,如果唔係佢哋又點做米芝蓮大廚呢?過往嘅煮食節目,都好似教識觀眾去煮,但呢個節目我係想大家Enjoy(收看)煮嘅過程,以及畀觀眾理解,點解呢班星級廚師嘅廚藝咁高超!」

《Testing Menu》裏,蕭正楠化身大廚,跟十位來自不同菜式範疇,包括法國菜、意大利菜、英國菜、日本菜和中菜的星級大廚(部份獲得米芝蓮一星和兩星評級),一同構思、炮製新菜式。(節目截圖)

首集亮相的「星級大廚」,是是獲得米芝蓮一星級法國餐廳「ÉPURE」的行政總廚Nicolas Boutin。(節目截圖)

「阿蕭」與Nicolas一手一腳泡製嶄新菜式「煙熏白鱔伴千層茄子」,賣相吸引。(節目截圖)

監製想法夠好 執行度有待改進

身為監製,最重要是有想法,但更重要是執行度高,即諗得好仲要拍得到。周氏以往的節目有口佳碑,今次《Testing Menu》如何?單純看第一集,無論鏡頭擺位、燈光顏色,以至講稿資訊,和交由大廚Nicolas Boutin的同事介紹大廚本人,都看得出有心機,有新嘗試,值得畀讚,然而節奏上,尤其是一些需要讓「阿蕭」和大廚對話的「口水位」(Chit-Chat),甚至是在廚房裏煮食期間的細節,似乎仍有很多改進空間。

畢竟廚師不慣做幕前,但拍出來的效果夠真實也是好看,但《Testing Menu》的首集仍未拿捏準繩,看得不夠暢快,譬如在有機蔬菜店裏揀選茄子,店員有段時間只是呆呆站在一旁,頗為尷尬,又或者是,有一幕,茄子拿去蒸的期間,「阿蕭」邊喝酒問大廚:「法國菜係咪一定要跟一啲Formula?」這是好問題,觀眾會學到嘢,惟大廚解答之後,「阿蕭」似是有種「我完全明白了」的頓悟,接下來他便說:「Chef, I think the eggplant is ready!」(大廚,我想那些茄子煮好了),這就是我所講的節奏問題,有些對話的部份則會令人想到:係咪拍唔夠Shot,所以唔夠片冚?

「阿蕭」指出,《Testing Menu》的事前製作過程繁複,「我哋會按住啲食材去諗一道菜出嚟,提出一啲想法,再加番嗰位米芝蓮師傅本身想煮咩,傾完之後要再Fine Tune,落手落腳煮嘅時候,我哋就會喺廚房入面試,試到有咩唔啱就要再改,所以道菜式唔係諗定。」(資料圖片)

監製周子妮坦言,今次《Testing Menu》籌備和製作時間很短,加上實景拍攝要面對很多執行上的問題,所以已盡力將節目做到最好。(《Testing Menu》劇照)

「阿蕭」承認,自從拍罷《Testing Menu》之後,煮食習慣有變。「我對於醬汁嘅要求有增加,而家成個廚櫃都係醬,會有好多唔同嘗試,你會諗多咗有咩唔同配搭。」(《Testing Menu》劇照)

蕭正楠《Testing Menu》創作高級法國料理 獲米芝蓮大廚邀請過檔

籌備時間短 餐廳廚房拍攝難度高

而試菜時,「阿蕭」在鏡頭前Chok出那種好味而滿足的表情,也是太過「TVB作風」了,是否剪接上能夠再爽快一點?監製直言,她確實想將節目做到最好,甚至有想過以木村拓哉主演的日劇《摘星廚神》(グランメゾン東京)作為參考,希望可以盡量做到劇中效果,然而今趟籌備和製作時間太短,加上拍攝的廚房是餐廳實景,不能改動,只能靠攝影和收音同事遷就,大廚本身也有自身堅持,特別是拍日本菜的那一集,上述因素都增加拍攝難度,她苦笑謂,「『阿蕭』同我哋都已經盡晒力喇!」她又指,尚有一些集數仍在後期剪輯中,觀眾的意見相當重要,可以讓她們改進,令將來的集數的整體效果更好。

