蕭正楠與米芝蓮大廚炮製《Testing Menu》　一場飲食節目破格實驗

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-03-04 14:30

看完周一（1/3）上架的《Testing Menu》的第一集之後，覺得這或許是一場嘗試打破近年香港飲食節目悶局的實驗。 這個由周子妮監製（前作包括《Do姐去Shopping》系列、《超齡打工假期》和《晚間看地球》等）的myTV SUPER原創節目（第一集免費試睇），會讓向來對煮食甚有興趣的主持蕭正楠化身大廚，跟十位來自不同菜式範疇，包括法國菜、意大利菜、英國菜、日本菜和中菜的星級大廚（部份獲得米芝蓮一星和兩星評級），一同構思、炮製新菜式，而選用的食材，統統都是日常見慣見熟的食物，譬如茄子、雞蛋、栗米、薯仔等等。 有趣的是，上述這些菜式不僅在節目中出現，在節目播出後更會在廚師主理的餐廳裏供應，名符其實是Online（線上）與Offline（線下）結合，比「邊睇邊學煮」、「睇完節目上網買廚具」的層次更高 ── 這是新世代電視節目應有的製作模式，然而香港好像遲了10年才出現，到底節目最初怎樣構思？為何監製會找「阿蕭」擔任節目主持？第一集播出之後效果如何？這個實驗算不算成功？ 撰文：游大東

蕭正楠主持的myTV SUPER原創節目《Testing Menu》於3月1日首播。（資料圖片）

第一集，「阿蕭」選擇的食材是茄子，而跟他一起「腦震盪」的，是獲得米芝蓮一星級法國餐廳「ÉPURE」的行政總廚、來自法國西部城市普瓦捷（Poitiers）的Nicolas Boutin。他倆需要在短短半小時的節目裏，由挑選茄子（講解構造，以及如何購買實淨瓜肉的竅門）開始，逐步構想並炮製嶄新菜式「煙熏白鱔伴千層茄子」。作為觀眾當然不知道上桌時，這道菜的味道如何，只能夠問「阿蕭」結果如何，他笑言：「條鱔真係好味到『啪啪聲』！」然而透過畫面（尤其是近鏡）呈現出來的烹調過程和上桌賣相，再加點幻想，也大概知道他此言非虛，一邊看，一邊口水流。

節目裏亦明顯見到，監製與製作團隊想「搣甩」大台傳統飲食或烹飪節目的傳統套路 ── 不求深度、容易消化、有齊步驟讓觀眾照辦煮碗，較之前播出的《煮場爭霸》（黃亞保、張錦祥兩大名廚比拼）層次更高，飲食文化淵源、廚藝知識和味道配搭理論，統統包含其中。監製周子妮也承認，剛才提及的「教你煮類」飲食節目，「大台真係播得太多！」故今次是抱持「Testing」心態製作《Testing Menu》。「呢個節目係實驗性重啲嘅，唔係話你睇完呢個節目就會學識點煮，如果唔係佢哋又點做米芝蓮大廚呢？過往嘅煮食節目，都好似教識觀眾去煮，但呢個節目我係想大家Enjoy（收看）煮嘅過程，以及畀觀眾理解，點解呢班星級廚師嘅廚藝咁高超！」

《Testing Menu》裏，蕭正楠化身大廚，跟十位來自不同菜式範疇，包括法國菜、意大利菜、英國菜、日本菜和中菜的星級大廚（部份獲得米芝蓮一星和兩星評級），一同構思、炮製新菜式。（節目截圖）

首集亮相的「星級大廚」，是是獲得米芝蓮一星級法國餐廳「ÉPURE」的行政總廚Nicolas Boutin。（節目截圖）

「阿蕭」與Nicolas一手一腳泡製嶄新菜式「煙熏白鱔伴千層茄子」，賣相吸引。（節目截圖）

監製想法夠好 執行度有待改進

身為監製，最重要是有想法，但更重要是執行度高，即諗得好仲要拍得到。周氏以往的節目有口佳碑，今次《Testing Menu》如何？單純看第一集，無論鏡頭擺位、燈光顏色，以至講稿資訊，和交由大廚Nicolas Boutin的同事介紹大廚本人，都看得出有心機，有新嘗試，值得畀讚，然而節奏上，尤其是一些需要讓「阿蕭」和大廚對話的「口水位」（Chit-Chat），甚至是在廚房裏煮食期間的細節，似乎仍有很多改進空間。

畢竟廚師不慣做幕前，但拍出來的效果夠真實也是好看，但《Testing Menu》的首集仍未拿捏準繩，看得不夠暢快，譬如在有機蔬菜店裏揀選茄子，店員有段時間只是呆呆站在一旁，頗為尷尬，又或者是，有一幕，茄子拿去蒸的期間，「阿蕭」邊喝酒問大廚：「法國菜係咪一定要跟一啲Formula？」這是好問題，觀眾會學到嘢，惟大廚解答之後，「阿蕭」似是有種「我完全明白了」的頓悟，接下來他便說：「Chef, I think the eggplant is ready!」（大廚，我想那些茄子煮好了），這就是我所講的節奏問題，有些對話的部份則會令人想到：係咪拍唔夠Shot，所以唔夠片冚？

「阿蕭」指出，《Testing Menu》的事前製作過程繁複，「我哋會按住啲食材去諗一道菜出嚟，提出一啲想法，再加番嗰位米芝蓮師傅本身想煮咩，傾完之後要再Fine Tune，落手落腳煮嘅時候，我哋就會喺廚房入面試，試到有咩唔啱就要再改，所以道菜式唔係諗定。」（資料圖片）

監製周子妮坦言，今次《Testing Menu》籌備和製作時間很短，加上實景拍攝要面對很多執行上的問題，所以已盡力將節目做到最好。（《Testing Menu》劇照）

「阿蕭」承認，自從拍罷《Testing Menu》之後，煮食習慣有變。「我對於醬汁嘅要求有增加，而家成個廚櫃都係醬，會有好多唔同嘗試，你會諗多咗有咩唔同配搭。」（《Testing Menu》劇照）

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籌備時間短 餐廳廚房拍攝難度高

而試菜時，「阿蕭」在鏡頭前Chok出那種好味而滿足的表情，也是太過「TVB作風」了，是否剪接上能夠再爽快一點？監製直言，她確實想將節目做到最好，甚至有想過以木村拓哉主演的日劇《摘星廚神》（グランメゾン東京）作為參考，希望可以盡量做到劇中效果，然而今趟籌備和製作時間太短，加上拍攝的廚房是餐廳實景，不能改動，只能靠攝影和收音同事遷就，大廚本身也有自身堅持，特別是拍日本菜的那一集，上述因素都增加拍攝難度，她苦笑謂，「『阿蕭』同我哋都已經盡晒力喇！」她又指，尚有一些集數仍在後期剪輯中，觀眾的意見相當重要，可以讓她們改進，令將來的集數的整體效果更好。

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