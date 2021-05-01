姜濤生日開Live自爆排舞時突然暈倒：可能太眼瞓、太攰

撰文： 林通賢 最後更新日期： 2021-05-01 03:35

姜濤凌晨開live同粉絲傾計，一開live已有過萬人收睇，認真利害。(IG:keung_show)

今日是姜濤２２歲生日，昨日已有大量姜糖到銅鑼灣為姜濤慶祝，由於姜濤要為下周舉行的演唱會綵排，所以全日未有時間回應粉絲的厚愛，不過今日凌晨一點左右，姜濤開了IG live 除了多謝姜糖為他生日做的一切外，他亦在live中透露了不少自己的心底話，當中他再回應梅窩fans事件，他說：「我知道嗰件事件有好多粉絲都唔開心，其實我都好難過，聽到啲粉絲話嗰件事件令佢哋好唔開心，難過，跟住就話以後唔支持我喇，的確聽到呢啲嘢我會好難過，我都安慰自己，無事嘅、無事嘅、作品做好啲就得，粉絲就會睇到喇，但的確每一個支持我嘅人，每一個鍾意我嘅人，我都覺得好難得，自己又何得何能令大家鍾意呢?走一個支持我嘅粉絲,我都會好難過嘅,講真。」

姜濤在IG stories上載了粉絲為他慶祝生日的情況。(ig:keung_show)

姜濤這個突擊live雖然大約半小時，但向姜糖剖白了不少心聲，開live期間姜濤亦十分疲倦，不少姜糖除了派心外，亦留言叫姜濤早點休息，而在live尾段時，姜濤表示自己昨日在排練時突然暈倒，他說：「..我尋日呢...排排下舞，突然之間暈低咗，我事後先知道，可能真係太眼訓、太攰，有啲暈，加上全日冇乜食嘢呢，突然之間暈咗，好白痴呀...呢件事，我有食返嘢，所以大家唔駛擔心。」

點撃睇姜B變姜Man：