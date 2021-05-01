受鄭爽風波影響？金像影后被凍結數百萬股權　新劇片花已被刪除！

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-05-01 14:00

內地女星鄭爽近日的天價片酬、陰陽合同以及偷稅逃稅等問題引起廣泛關注，隨著大量藝人陸續註銷工作室之後，有網友發現，趙薇多間公司的股權被凍結，金額高達數百萬。

據天眼查顯示，趙薇被凍結股權的企業包括北京普琳賽斯文化傳播有限責任公司、龍旭新（北京）商貿有限公司、北京易聚創意科技有限公司，被凍結金額分別為210萬元（約252萬港元）、50萬元（約60萬港元）、12.6萬元（約15.1萬港元），合計272.6萬元，凍結期限至2024年4月。

除此之外，趙薇、秦昊主演的劇集《學區房》在4月中放出的預告片也被刪除，這是趙薇相隔6年再次出演電視劇，且是教育題材，因此備受矚目，想不到突然「飛來橫禍」，令大眾猜測紛紛。

《學區房》海報。（微博@電視劇學區房）

有網友猜測，趙薇今次被凍結股權是受鄭爽風波影響，亦有網友解釋「股權凍結是正常的財產流程，是經營中比較普遍的財產保全措施或執行措施之一，說破天也只是民事案件。」至於劇集片花被刪，可能是因為國家「禁止以學區房名義炒作房價」，未必同趙薇有關，不過也有網友表示，該劇實際是批判炒學區房。而目前趙薇同劇方都未有任何回應。

劇集於今年3月煞科。（微博@趙薇工作室）

就以往曝光的明星片酬來看，集導演、影后、視后於一身的趙薇，在2015年拍攝45集《虎媽貓爸》時，片酬為4279萬（約5133萬港元），甚至低過倪妮、馬天宇、張翰等演員，就資歷、演技、地位而言，其實都算正常，遠不及一班流量明星的天價片酬。