鄭爽事件掀內地娛圈動蕩　業內人透露天價片酬套路：劇組安排親信

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-04-30 19:30

鄭爽最近被爆天價片酬、陰陽合同、偷稅逃稅等問題後，似乎掀起內地娛樂圈動蕩，不止數10位藝人接連註銷工作室，內地《財經網》還統計出75位一線藝人名下相關公司共有647間，當中已註銷200間，個人擁有幾間到幾十間公司不等，令網友紛紛猜測同片酬與稅務問題有關。

鄭爽稅務問題連鎖反應？ 鄧超唐嫣等成批明星接連註銷相關公司

據內地媒體《第一財經》報道，給一部分頂流明星高報酬，是久而久之形成的一個「行規」。因為影視作品需要流量，尤其在超前付費觀看、周邊產品等一些收費項目上極度需要粉絲支持，所以要流量明星或極具話題的明星加入，製造熱度。報道指出，一個真人騷節目動輒上千萬的明星出場費，一線明星拍攝一套電影的片酬高達數千萬在行內是「基本款」。曾經有一度，製片方預算的50%至80%甚至以上都集中放在幾位知名演員身上，只有小部分預算留給幕後團隊，包括編劇及後期製作等，於是便有了「爛劇本」、「五毫子特效（指特效假）」等粗製濫造的問題出現。

鄭爽今年1月最後一次在節目中露面。（VCG）

據悉，按照正規程序，片方會先將片酬給藝人經紀公司，在公司繳納各項稅款之後，與藝人依合約同比例分賬，最後在由藝人繳付自己的個人所得稅。

范冰冰因陰陽合同以及偷稅漏稅問題至今仍未能正式復出。（微博@范冰冰工作室）

有業內人士透露，獲得天價片酬的，大多都是流量明星，未必是演技好的演員。且近年對演員片酬的管理已經越來越嚴格，於是有部分流量明星為規避風險，會在劇組將監製、製片或策劃之類的「職位」安排給自己的親戚或經理人，分攤片方給予的片酬，最後看似演員本人的酬勞是數千萬，實際將這些相關人員的收入加在一起，總數可達過億元。

鄭爽或引起內地娛樂園大動蕩。（VCG）

點擊下圖睇圈中部分流量明星：