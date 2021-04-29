鄭爽稅務問題連鎖反應？　鄧超唐嫣等成批明星接連註銷相關公司

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-04-29 18:00

近日，張恆大爆鄭爽陰陽合同、偷稅逃稅等一連串猛料，引起全網轟動，上海市稅務局第一稽查局正在依照稅收法律法規進行調查核實，北京市廣電局亦展開對相關劇目製作成本及演員片酬比例的調查。而鄭爽今日（29日）也在微博稱會配合一切調查。

鄭爽稱自己會配合一切調查。（微博截圖）

一石激起千層浪，據天眼查（內地商業查詢平台）數據顯示，最近接連有明星關聯公司註銷，包括魏大勛、何炅、鄧超、唐嫣、文章、那英、朱正廷、孟美岐、吳宣儀、沈騰、井柏然等，有網友猜測，這些情況是在天價片酬之後發生的，因此明星相繼註銷工作室，可能同天價片酬或者稅務有關係，但也有網友解釋，企業狀態正常才可以註銷，且如果涉及稅務問題，即使註銷稅務局也可以查到，指是同地方政策有關。

明星工作室註銷和爽子被爆1.6億時間線。（網絡圖片）

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然而，眾星工作室接連註銷之後，順手又註冊了新公司，據企查查（內地企業信息查詢平台）顯示，大量明星都選擇在海南進行新投資，包括沈騰、黃磊、徐崢、陳思誠、黃子韜、袁泉、賈乃亮、那英、白敬亭、何炅等。

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這一系列舉動令網友相當疑惑，剛剛註銷完工作室，又成立新公司，似乎是想掩蓋什麼，也有網友在留言區表示：「海南有政策支援，稅低，海南企業所得稅稅率從25%降至15%，還有海南個人所得稅最高邊際稅率從45%降至15%。」總之，鄭爽的一系列風波似乎牽扯出很多問題。