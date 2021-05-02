鄭爽領跑近5年劇集片酬？　視后周迅5350萬竟10強不入！

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-05-02 08:00

鄭爽繼3月中遭前男友張恆爆出1.6億（約1.9億港元）天價片酬後，近日又被爆陰陽合同、偷稅逃稅等問題，引起全網轟動，關於「明星高片酬」的話題再次成為熱話，網友紛紛呼籲相關部門對此進行懲治。

鄭爽或無得再重返演藝圈。（微博@鄭爽SZ）

據網友不完全統計，近5年來，有多位明星的片酬都遠遠超出「限薪令」規定的5000萬（約5973萬港元），在片酬最高的10位演員中，除鄭爽之外，亦有幾位高片酬藝人令人意外！

點擊下圖睇近5年片酬TOP10藝人：

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對此，不少網友都認為孫儷的片酬最正常合理，畢竟作為一線演員，身價已經很高，加之她所參演的作品口碑收視都不錯，所以大家都覺得這個片酬很值得。由此看出，大部份網友其實並非不能接受高片酬，最重要的是演員的演技同作品達到一定的水準，這樣才合理。

除此之外，當年被指天價片酬的《如懿傳》，兩位主角周迅、霍建華的報酬分別是5350萬（約6418萬港元）同5071.7萬（約6084萬港元），且長達87集，總的說來，低於一眾實力更差的演員，甚至未能入榜TOP10。