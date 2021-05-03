Jeremy係MIRROR實力最被低估嘅人？　十件一定要知的事曾崩潰哭訴

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-05-03 23:00

MIRROR的演唱會即將舉行，除了大家所熟知的幾位成員，如姜濤、Ian（陳卓賢）、Edan（呂爵安）外，團中其他成員也值得有更多關注，例如有Jeremy（李駿傑），近日他跟姜濤一同拍化妝品廣告引起網民留意，而他的新造型也給人耳目一新的感覺。一直以來，Jeremy在團中不是最突出的幾位，他在《全民造星》比賽期間，被節目形容為比賽中的隱形人，每次拍攝的排位，不是站在後排就是站在角落位，並不起眼。

Jeremy外表的可塑性甚高。（IG@jeremy_0908）

再加上Jeremy的個性不張揚又低調，故一直也未能出位。雖然如此，並不代表Jeremy的實力不足，相反他跳舞和唱歌都屬隊中表現穩定的一員。而近來MIRROR極速上位，連帶所有團員也有更多的曝光率，且有傳下一位有機會出solo歌的就是Jeremy。現在就跟大家數數你不知道Jeremy的十件事，一起認識他多一點！

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