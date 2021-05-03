樓盤傳真︱451萬裝2371呎複式單位豪成點？　每間房都似獨立單位

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-05-03 09:00

有線電視節目《樓盤傳真》內的「設計廊」專題，講解不同家居設計，早前一集介紹的單位位於紅磡的半島豪庭，複式單位面積2371呎，設計師將空間重新規劃，更切合屋主需要，同時突出大宅氣派，更豪到每個家庭成員都有一個獨立單位一樣面積的空間。

廚房和玄關合二為一。（影片截圖）

單位本來有四間房，不過屋主夫婦加兩個兒子只需有三間房，於設計師改為三間大套房。一入門的玄關位已經勁闊落，原來設計師將玄關加大，廚房就變細為半開放式，廚櫃、雪櫃伸延到走廊，實行將廚房和玄關合二為一。大廳勁有氣派，從窗望出去維港景色一覽無遺。因為屋主兩公婆年紀會慢慢大，所以他們將主人房移到樓下一層，樓上三間房改成兩間套房，每間房都更大更有氣派。另外，客廳中間就是爸爸的書枱，可以增加共聚的時間。

書枱設在大廳中間。（影片截圖）

而樓上同樣有共聚空間，有個細pantry和梳化。全屋用了不少雲石、金鋼和皮革元素，極有奢華感。原來樓上兩間大房的設計連兒子女朋友都照顧到，除了空間感十足外，又有化妝枱，將來結了婚都可以一齊住。細仔的房間有多點木元素，型格一點，睡眠區、衣帽間和洗手間都用沉色系。而大仔就想有酒店奢華風，有不少雲石、金屬元素，整個洗手間有種staycation的感覺，另外，這裏就設了一間給大仔女朋友用的梳妝枱，設計師特意用了玻璃牆，連化妝時都望到海景。今次的單位真的豪到好似每個家庭成員猶如獨享一個小型屋苑似的，每間房的面積分分鐘比一般蝸居面積還要大。單位的裝修費為451萬，果然夠奢華！

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