鄭欣宜化妝片靈感來自Lisa@BLACKPINK？　自嘲太老扮cute網民讚真

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-05-03 16:45

鄭欣宜（Joyce）近來用心經營自己的YouTube頻道，除了會拍Vlog，又會更新自己的近況。她早前患急性盲腸炎入院，不過做完手術已漸漸康復。她日前在YouTube上載新片教大家化K-pop妝，拍片的時候是3月，那時她才剛剛做完手術不久，不過她看來已非常精神。

Joyce今年好勤力經營自己的Youtube Channel。（IG@princejoyce）

Joyce近日上載的片段教大家化春日的K-pop妝，原來Joyce是韓國女團BLACKPINK成員Lisa的超級粉絲。她大讚Lisa跳舞好看、身形又靚，又可以cute又可以sexy，直言對方是完美的人類！Joyce素顏其實也很精神，而且皮膚也不錯，非常光滑。她的化妝重點是眼蓋上的閃粉，加上一個「春麗頭」，勁有新鮮感。

點擊下圖看Joyce的YouTube片截圖︰

+ 16 + 16 + 16

Joyce又教大家保養皮膚最重要是有健康飲食、做運動和多飲水，「因為我覺得無論做咩工作性質都好，甚至讀緊書，我覺得好重要嘅都係保持一個健康嘅生活，咁你就會內外都會靚！」Joyce解釋因為剪了一頭中長度的頭髮，但因為自己不習慣這個長度，於是就紮起兩個髻，她強調︰「我並唔係扮可愛啊，千祈唔好get錯，我知道可愛係唔啱我扮㗎！OK？！況且姐姐今年34歲啦，我太老扮cute啦！總之咩cute都唔係」。網民大讚Joyce的性格率性搞笑，而且也keep得好好，紛紛留言︰「你一啲都唔似34歲，你皮膚真係好好」、「鐘意你真性情」、「Joyce 春麗頭又幾好睇」、「好可愛喔！」、「皮膚好靚，羨慕」等等。

點擊下圖看更多Joyce的靚相︰

+ 10 + 10 + 10

同場加映，Lisa@BLACKPINK的美照︰