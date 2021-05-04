劉鳴煒與新歡鬧市拍拖十指緊扣愛得甜蜜　平民出身係何超蓮同學

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-04 12:15

富商劉鑾雄（大劉）長子劉鳴煒曾被形容為城中至筍package，估計資產連現金達300億元。現年40歲的他去年10月被爆出戀上新歡簡雪忻（Joyce），日前有報道爆料指劉鳴煒與Joyce在銅鑼灣鬧市拍拖，無懼途人的眼光，十指緊扣過馬路，愛得相當甜蜜。兩人一路行一路傾偈，顯得十分之投契，他們身邊亦不見有保鑣，就如普通人一樣，相當貼地。

劉鳴煒絕對是城中筍盤。(劉鳴煒ig)

兩人早在5年前的港台節目《我係乜乜乜》結緣，女方當時已對劉鳴煒一見傾心。有指當時Joyce已跟劉鳴煒交換了聯絡方法，不過其時男方有另一半，故二人未有進一步的後續發展。劉鳴煒與前任分手後才發現Joyce同樣熱愛爬山、滑雪等戶外運動，兩人一拍即合且關係突飛猛進，拍拖後即一起到歐洲旅行，有指Joyce不久更已進駐男友豪宅展開同居生活。

現年30歲的Joyce是平民出身，中學畢業於名校瑪利諾修院學校，2009年考入英國排名19、世界排名291（QS 2020）隸屬倫敦大學旗下的皇家哈洛威學院（Royal Holloway, University of London）攻讀經濟學，成為莫文蔚及莊梅岩的師妹，2012年以First Hon佳績畢業，在學時期已是學霸，與何超蓮是同屆同學。

點擊圖輯睇5年前二人情緣開始的片段：

+ 20 + 20 + 20

點擊圖輯睇Joyce嘅相：