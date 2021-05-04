隋棠怒斥不法分子盜用自己肖像宣傳淡斑產品　自爆以滿面雀斑為榮

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-05-04 20:00

現年40歲的台灣名模隋棠當年憑台劇《犀利人妻》打響知名度，2015年與從事美國財務顧問的圈外男友結婚成為人妻後，現已為三個小朋友的媽媽，依然keep得很好狀態不輸人氣鼎盛時期。近日有不法商人盜用隋棠的肖像用作宣傳美白淡斑產品，令隋棠非常生氣要馬上在社交網站發文，更表示自己以滿面雀斑為榮：「有斑沒有關係的！」

隋棠已經是三個小朋友的媽媽，但依然不輸人氣鼎盛時期。（FB@隋棠 Sonia Sui）

隋棠發文提醒大家不要上當：「最近有個非常囂張惡劣來路不明的美白淡斑霜詐騙，盜用我超多照片說是我推薦，大家千萬不要被騙哦！我喜歡我的雀斑！」她更附上多張自己素顏滿面雀斑的照片，笑稱詐騙集團修照片應該修到手軟，更力撐女人就算有雀斑依然很美：「有斑沒有關係的，皮膚的亮度才是重要，亮度要靠運動、睡眠、保濕、多喝水和注重體內環保。」

隋棠的大量照片近日被不法商人盜用成美白淡斑產品廣告。（網上圖片）

隋棠笑稱詐騙集團修照片應該修到手軟，因為自己滿面都是雀斑！（Facebook：隋棠 Sonia Sui）

網民紛紛留言建議隋棠向不法商人提高以免再有受害者被騙，更大讚隋棠是女人的典範：「愛自己有自信的人最美」、「真的是女神，完全自然不做作」、「有雀斑依舊很美」、「真的差點在網路上買了美白淡斑霜」、「突然覺得臉上的雀斑好像也不過如此」。

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