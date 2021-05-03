黑道律師文森佐︱宋仲基反擊殺兩人　玉澤演被電鑽殘殺死得最轟烈

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-05-03 14:15

由宋仲基、全汝彬和玉澤演主演的韓劇《黑道律師文森佐》（Vincenzo）於昨晚（2日）播出大結局，早前有不少網民推測認為宋仲基可能會放玉澤演一馬，不過由劇集一開播以來已經採用以暴制暴的方式去制裁壞人，結局亦同樣用殘暴方法解決Big Boss玉澤演，雖然死法慘不忍睹，但最後宋仲基和全汝彬有情人終成眷屬令觀眾仍非常受落，全國收視錄得14.636%，首爾更錄得16.564%創新高，香港觀眾可於Netflix追看。

宋仲基用殘暴方法解決Big Boss玉澤演。（《黑道律師文森佐》影片截圖）

玉澤演難逃一死。（《黑道律師文森佐》影片截圖）

第20集大結局一播出就已經連環有四個角色被殺，率先被殺的是巴別集團會長張漢書（郭東延 飾）。承接上集，張漢碩（玉澤演 飾）綁架了洪車瑛（全汝彬 飾）和同父異母的弟弟張漢書，洪車瑛被張漢碩用槍射中膊頭，而張漢書為了阻止哥哥繼續犯錯而企圖搶槍，結果張漢碩卻連弟弟都不放過親手殺死他，成為結局第一個慘死的人。

郭東延被同父異母的哥哥玉澤演用槍殺死。（《黑道律師文森佐》影片截圖）

張漢碩逃跑之後買兇殺掉背叛了他的律師事務所合夥人韓勝赫，在多個記者面前當場被兩名匪徒襲擊頸部動脈失血致死；而文森佐（宋仲基 飾）則開始進行大反擊，用火燒死與張漢碩同陣線的律師崔明熙。

韓勝赫在多個記者面前當場被兩名匪徒襲擊頸部動脈失血致死。（《黑道律師文森佐》影片截圖）

宋仲基放火將玉澤演的律師崔明熙殺死。（《黑道律師文森佐》影片截圖）

文森佐憑張漢書生前的幫助下成功找到逃跑的張漢碩，並以從俄羅斯黑手黨身上學到利用「贖罪之矛」將張漢碩慢慢折磨至死。他先將張漢碩綁在椅子上，並在他的胸前放置電鑽，只要每隔五分鐘電鑽就會刺入5cm，到翌日早上該電鑽就會刺穿肺部而死。張漢碩一聽完就感到非常害怕並向文森佐求饒，不過文森佐已經狠下心，並說：「我只要你感到痛苦就夠了。」最後張漢碩失血過多而死，屍體更慘被烏鴉啄食，成為全劇下場最為慘烈的人。

玉澤演被宋仲基用「贖罪之矛」折磨至死。（《黑道律師文森佐》影片截圖）

玉澤演失血過多而死，屍體更慘被烏鴉啄食，成為全劇下場最為慘烈的人。（《黑道律師文森佐》影片截圖）

宋仲基和全汝彬最後有情人終成眷屬。（《黑道律師文森佐》影片截圖）

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