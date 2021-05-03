SHINee泰民時隔9年再留長髮　盤點仙氣逼人的長髮男偶像

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-05-03 21:00

韓國男團SHINee成員泰民早前宣布將於本月31日以軍樂隊身份入伍，昨日（2日）他舉行個人線上演唱會《Never Gonna Dance Again》，除了帶來多個精彩舞台，更宣布將於5月18日推出新專輯《Advice》，送給各位粉絲作為入伍前的最後禮物。泰民出道以來造型百變，架馭到不少其他偶像都難以挑戰的造型，更被封為「最適合留長髮的男偶像」之一，事隔9年泰民再次駁髮以一頭長髮示人，一登場就驚艷不少粉絲引起熱烈討論。

泰民昨日（2日）他舉行個人線上演唱會《Never Gonna Dance Again》。（Twitter：@SHINee）

泰民於2010年SHINee推出《Lucifer》時打破男偶像的框架以長頭髮示人令人驚艷，於2012年推出《Sherlock》時再駁長髮回歸，甚至因為靚過不少女偶像而惹來不少妒忌聲音。雖然泰民之後的形象變得愈來愈強烈兼有男子氣概，想不到他於27歲之時會再次以長髮造型示人，被網民大讚仙氣逼人，美到連女人都自愧不如！

泰民在《Lucifer》的長髮造型相當經典。（網上圖片）

事隔9年泰民再次駁髮以一頭長髮示人，一登場就驚艷不少粉絲引起熱烈討論。（網上圖片）

靚到令人窒息！（網上圖片）

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除了泰民之外，其實韓國演藝圈中亦有不少男偶像都留過長髮，一齊看看還有哪些被大讚是最適合留長髮的男偶像：