劉雯再創「第一」　首位登美版《Harper’s BAZAAR》封面中國超模

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-05-01 15:30

中國超模劉雯一直口碑載道，專業能力備受業內外認可，創造了多個「第一」的記錄，包括Victoria Secret’s Fashion Show首位中國女模，Estée Lauder歷史上第一位亞洲代言Model，首位入榜《福布斯》全球收入最高模特兒排行榜的亞洲Model等，成績斐然。

最近在綜藝節目《媽媽，你真好看》中擔任導師，可愛的性格及出色的時尚功力圈粉無數。（微博@湖南衛視媽媽你真好看）

日前，劉雯同四位模特兒Rianne Van Rompaey、Hailey Bieber、Adwoa Aboah、Precious Lee分別拍攝了《Harper’s BAZAAR》美國版5月封面，今期雜誌從全球挑選最具影響力的模特面孔，邀請她們大談對美的理解與看法，同時，劉雯也是首位登上該版的中國模特兒。她身穿CHANEL 2021春夏系列亮相，白色刺繡bra top搭配黑色下裝，簡潔又高級，彰顯氣質，時尚演繹力不俗。

劉雯氣質不俗。（Instagram@harpersbazaarus）

眾所周知，2018年，美國品牌COACH因服裝印花將香港、台灣與其他國家並列，涉嫌損害中國國家主權與領土完整，作為代言人的劉雯在第一時間與之解約，其後更自2008年以來首次缺席四大國際時裝周；而上個月尾，又同抵制新疆棉花的BCI品牌成員之一的PUMA解約，令網友相當敬佩。因身為超模，收入來源主要是行騷、代言、廣告，劉雯能如此果斷，實屬不易。