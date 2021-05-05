青春有你3｜余景天因父母涉黃販毒退賽　節目被官方勒令暫停錄製

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-05-05 13:59

愛奇藝選秀節目《青春有你3》的中心位練習生余景天（Tony）因國籍問題以及其父母經營的KTV涉黃涉毒事件，連日來在網絡鬧得沸沸揚揚。5月4日，北京市廣播電視局因接到舉報，責令暫停該節目後續錄製。

北京市北京市廣播電視局因接到舉報勒令節目暫停錄製。（微博@北京市廣播電視）

事緣4月29日，有網友爆料余景天父母開辦的「景立KTV」存在非法經營情況，包括涉嫌容留他人吸毒，員工涉嫌販毒，涉嫌性交易，另外有10餘次毒品交易在該KTV附近進行等，其後餘景天經紀公司發表聲明闢謠，指余景天沒有參與。同時，余景天前後不一致的國籍問題也引起爭議。

余景天人氣一直高企，實力與顏值並存。（微博@青春有你3-余景天）

4月30日，余景天媽媽發長文回應，表示公司一早已經轉手，只是多年來未做工商變更，並以侵犯名譽為由，起訴跟進這件事的網友，而非爆料者。然而，據天眼查顯示，根據2017年和2020年的判決，余父在2018年依然以該KTV業主的身份參與經營。其後，有網友找出景立KTV曾經招聘「佳麗」的信息，且微博內容低俗不堪。除此之外，四川新聞網曾經報道，景立KTV中發生過毒品交易，並被停業整頓；在中國文書裁判網亦有相關判決，坐實景立KTV中有色情同毒品交易，更有相關報道指景立KTV樓上就是制毒點同賭場等，信息量巨大。

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在今日（5日）凌晨《青春有你3》宣布暫停錄製後，余景天公司也發表聲明稱其因身體原因退賽。

余景天宣布退賽。（微博@星宇愔樂AstroMusic）

余景天2002年出生於成都市，成長於加拿大，身高185cm，外形俊朗可愛，唱跳俱佳，舞台表現力不俗，曾擔任《2018中國好聲音》在四川省的代理以及《2020中國好聲音》評委。2019年，他參加韓國男團選秀《PRODUCE X 101》，最終位列19名，是唯一進入總決賽的外籍選手，因此打開關注度。今年參加《青春有你3》以來，一直高居首位，被視為大熱中心位出道練習生，而余景天本人也非常努力，訓練過程中曾經暈倒，付出了不少。想不到在即將收官之際，被爆雙重國籍，以及父母涉嫌賣淫販毒，最終宣布退賽，於他本人而言，難免有些可惜。

原本余景天被外界看好。（微博@青春有你3-余景天）