【讓生活好看2】張栢芝不喜歡被讚「好媽媽」　自認應該對孩子好

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-04-30 16:47

張栢芝自從參加內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》之後，人氣水漲船高，比起之前更勝一籌，工作量同曝光率也大大提升。日前，她有份參與的真人騷《讓生活好看2》播出先導片，可愛的性格再次圈粉無數。

《讓生活好看》第二季嘉賓。（微博@騰訊視頻讓生活好看）

節目中，每位嘉賓都有一個紙板公仔，上面貼滿了大眾對他們的評價，可以撕下自己不喜歡的標籤。輪到栢芝時，她共有好媽媽、凡爾賽大師、話題焦點、凍齡女神、唱跳划水、運動達人六個標籤，想不到她首先撕掉的，就是「好媽媽」！栢芝解釋道：「我非常不喜歡好媽媽那個標籤，因為我自己本人覺得，好媽媽是應該的，不是好跟不好，應該去愛自己的孩子。」栢芝續指道，去街市的時候，很多人會大讚她是一位非常好的媽媽，但她並不認同這種讚賞：「那個時候我其實內心是覺得我沒有很開心，媽媽本來應該是要對小孩好的，所以那個我是堅決不太喜歡的。」

栢芝的標籤。（視頻截圖）

除此之外，栢芝還撕掉了「凍齡女神」，她認為：「當了一個40+以上的女人，狀態就沒有那麼好，如果要我自己的話，我寧可用一個自然的美，可能有點皺紋啊，起碼我的心真的是凍齡的靈魂，那個我很在乎的。」

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