宋茜時隔八年棄黑髮染女團髮色登熱搜　盤點十位黑頭髮最經典女星

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-05-06 13:00

韓國女團f(x)自從2014年推出《4 Walls》之後團員們相繼離開SM娛樂，而中國成員宋茜（Victoria）亦專注在內地發展演員事業，自從轉走演員路線之後形象都變得更為端莊，一頭長黑髮亦逐漸成為她的標誌。日前她在微博上載一段去髮型屋染髮的影片，時隔八年再漂染頭髮成為眾人焦點，引起網民熱烈討論。

（微博：@宋茜）

宋茜作為女團成員時期試過漂染各種顏色的頭髮。（網上圖片）

宋茜作為女團成員時期試過漂染各種顏色的頭髮，其中以《Electric Shock》時期一頭淺金色長髮最令人印象深刻，當時更引起一陣模仿熱潮。然而轉型成為演員之後她都以黑色頭髮示人，突然竟然再漂頭，更染成極粉嫩的粉紫色：「八年沒染過頭髮了，來吧！」再挑戰明亮髮色令粉絲相當驚喜，更有不少人表示回想起她當年女團時期的模樣而一舉登上微博熱搜，相當轟動。

宋茜於《Electric Shock》時期因漂染成一頭淺金色長髮最令人印象深刻。（網上圖片）

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事實上，有不少女星因留有一頭黑色頭髮而成為其標誌，最經典的莫過於周慧敏及王祖賢等一代元祖女神，散發出古典貴氣的氣質，更有女星因為長期留黑髮突然漂染成紅色頭髮而震驚廣大網民登上熱搜，可見憑黑髮深入民心的女星如果要轉髮型亦非易事。

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