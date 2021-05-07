安宰賢與女演員曖昧證詞流出遭質疑　具惠善強調：與陳述書一致

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-05-07 13:45

具惠善與安宰賢自2019年爆婚變後，去年終於正式離婚。近日網上突然流傳一份具惠善閨蜜演員的陳述書，當中提及安宰賢與同劇女演員的曖昧行為。可是陳述書遭到資深記者李振浩拍片質疑後，具惠善怒指「證詞與手上陳述書一致」，令兩人離婚爭議再成話題。

一份由具惠善閨蜜作供的陳述書近日流出，當人提及安宰賢與女演員的曖昧行為。（網上圖片）

最近在網上流傳的陳述書中提及，2018年12月28日完成劇集《Beauty Inside》DVD錄音後，共6位演員及工作人員一行人去到日式餐廳吃晚飯。具惠善閨蜜表示當時看到安宰賢與OOO女演員有親密身體接觸，聊天期間女方更把靠在安宰賢身上，期後兩人更拖着手去到其他空的包廂座。現場不但不少人目擊到，就算明明知作供女子是具惠善閨蜜亦沒有避忌；而11月21日殺青當天，閨蜜則目睹安宰賢與OOO凌晨單獨去了其他地方，陳述書中一直沒有公開女演員OOO的身份。

記者李振浩拍片質疑證詞可能是由具惠善做假。（YouTube截圖）

對於陳述書在安宰賢準備復出時突然流出，記者李振浩就拍片質疑其可信性。李振浩表示證詞有作假的嫌疑，指出證詞與法院的撰寫形式不同，如果證詞屬實的話，具惠善也必定會把證詞提出。可是李振浩的說法則激怒了具惠善，她今天（7日）通過律師表示會以散播虛假消息向對方提告。此外具惠善也強調「證詞與手上證詞內容一致」，只是當時在訴訟過程中沒有召喚閨蜜上庭的機會，所以未有提交該份證詞，最後以非公開方式協議離婚。

具惠善和安宰賢的離婚風波去年才完結，近日又再次浮上水面。（mbnstar）

安宰賢近日宣布於《新西遊記》特別篇復出，突然又爆出爭議。（tvN）

按圖睇更多具惠善最新IG相：