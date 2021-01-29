具惠善減14kg全靠「心理減肥法」？　聲稱「口痕」假肚餓全消失

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-01-29 15:30

具惠善與安宰賢離婚後，她曾一度暴肥被指大走樣。去年具惠善宣布成功減去14公斤，從她IG的近照可見，的確臉型變瘦不少並逐漸回復婚前狀態。不少粉絲都非常好奇具惠善的減肥方法，她日前就在IG分享獨有的「心理減肥法」。

何謂「心理減肥法」，根據具惠善的分享，先要餓兩天。她講到自己首先會餓兩天，只要捱過饑餓感，即使到了食飯時間也不會感到餓，甚示不會有「口痕」的假肚餓，但要持續飲水。具惠善表示第三天會出現想吃東西的強迫感，可是食量只吃一半就會有充足飽腹感，加上會覺得前兩天推捱餓很可惜，所以就會減低進食的衝動。

具惠善曾有一段時間暴肥被指大走樣。（donga.com）

具惠善最後提及「對於減肥，自己心理的分析和控制是最重要」，鼓勵想瘦身的粉絲必定要有自制能力。雖然具惠善沒有講到是否單靠「心理減肥法」減重成功，但就已惹來部份網友質疑其成效，表示無法接受餓兩天不進食。由於大部份營養師都不建議以捱餓方式減肥，再次進食不但有反彈可能性，亦有機會對身體造成負面影響。

最近具惠善的確瘦了不少，但「心理減肥法」似乎有損健康。（IG/@kookoo900）

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