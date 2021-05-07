MIRROR演唱會｜姜濤投入唱愛情冧歌　伴舞竟是緋聞女友Candy

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-05-07 17:52

男團MIRROR日前（06/05）於九展Star Hall舉行《MIRROR "ONE & ALL Live" 演唱會2021》首場演唱會，現場氣氛簡直是High爆，12位MIRROR成員為回饋粉絲的熱情，又唱又跳演出更是十分落力。當中姜濤和陳卓賢（Ian）合唱《亞特蘭提斯》和《另一個諾具爾》一段的表演，亦為演唱會帶來高潮！

為姜B伴舞就是他的緋聞女友黃曦誼（Candy）。（葉志明攝）

可能是想避嫌的關係，在台上兩人的互動還是保持了一段距離，兩人的互動亦僅止於眼神對望，Candy也只是徘徊在姜濤和陳卓賢（Ian）跳舞，完全沒有Hot Dance的畫面，所以事後Candy的客串演出也被不少粉絲忽略了。

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不過細心一看就會發現，其實為兩位「男神」伴舞的就正是姜濤的緋聞女朋友，拍攝過ViuTV單元劇節目《YOLO的練習曲》，現年19歲的青春少女黃曦誼（Candy）。據傳於2018年，姜B就因為與當時16歲的Candy因拍攝一個護膚品廣告而認識，同年Candy，姜B更和陳卓賢（Ian）曾經一起拍攝過音樂短片《戀愛要在生日前》。

Candy一早就同姜濤、陳卓賢Ian合作過。（IG@candywong11111）

黃曦誼（Candy）係姜濤的緋聞女友，據知兩人私底下關係十分好。（IG@candywong11111）

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