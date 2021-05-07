逆天奇案｜馮盈盈飲到爛醉被上下其手　唔怕蝕底親身上陣：有共識

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-05-07 19:15

在TVB新劇《逆天奇案》中飾演電腦黑客Ana的馮盈盈，繼早前登場大騷小蠻腰之後，在昨晚（6日）播出的一集中又有新突破！劇情講到Ana夜蒲偶遇森Sir（陳展鵬飾），當中以豹紋超貼身短裙上陣的盈盈，不但盡顯傲人身材，更大曬長腿，超狂野造型令人眼前一亮！

Ana（馮盈盈飾）夜蒲偶遇森Sir（陳展鵬飾）。（YouTube影片截圖）

雖然盈盈一向言論出位又大膽，但她就直言豹紋Look對她來說都好難Carry，她在接受《香港01》訪問時表示感覺新鮮：「因為其實我自己係未着過豹紋嘅裙啦，亦都未試過有類似嘅造型會着出街。咁都知道着呢條裙、呢個造型要小心啲，咁所以嗰日拍攝嘅時候動作上都會斯文啲啦，而且啲同事們都幫我做足晒安全措施，同埋幫我睇住嘅，確保唔會有意外發生，好多謝佢哋啦。」

盈盈今次都係首度挑戰豹紋造型。（IG@crystalfyy）

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劇中Ana飲到爛醉後遇到一位外籍人士，更險被「執屍」，對方聲稱帶她去酒吧，但上車後就對她上下其手，又摸面又狂摸大髀，不過幸好Ana即時清醒，謊稱要去梳洗才逃出魔掌，一落車就起飛腳攻擊對方，而森Sir就及時出現化險為夷。不少觀眾都擔心盈盈被人狂摸好「蝕底」，但她就表示在拍攝過程中完全不尷尬：「我同嗰位對手都好專業嘅，大家事前其實都溝通好有晒共識，傾好咗點樣拍，咁所以到埋位嘅時候一take就完成咗，冇NG，所以亦都唔會有尷尬嘅感覺，因為都已經有足夠嘅溝通，所以放心，冇事冇事！」果然敬業！

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