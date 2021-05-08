鄭秀文穿14年前記招舊衫滿感慨　記下情緒病初愈場景：內心怯怯的

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-05-08 17:30

「百變天后」鄭秀文（Sammi）積極樂觀的生活態度一直感染著大家，由一些細節中都能得到不少感悟，而每一首歌也非常鼓舞，充滿人生哲理，好似新歌《萬物有時》中的最後一句就提到：「人在經歷中，得失總有意思」。

Sammi近日發布新歌《萬物有時》。（Instagram@sammi_chengsauman）

昨日（7日），Sammi在IG曬出兩張對比照，一張是2007年，一張是2021年，她配文寫道：「有些衣服，不只是布料，而是人生。十年前買的衣服，一直捨不得丟掉，昨天穿上，一切猶如昨天。」

Sammi在IG上載今昔對比照，同一件衫，不同心境。（Instagram@sammi_chengsauman）

Sammi續指道，圖左是歷時兩三年的情緒病初愈後，出席《Show Mi 2007演唱會》記招時的場景，當時仍在努力讓自己進入狀態：「深刻記得在記招中努力擠出笑容，但其實內心是怯怯的。」並表示相信下一個14年，衣櫃中仍然會有這件衣服，存放這份「怯怯」的回憶，同時也提醒自己，「怯後餘生」的自己，要珍惜。

在這場記招上，Sammi宣布加開一場演唱會，並將這場的歌酬全數捐给「Art in Hospital」、「心光盲人院暨學校」及「護苗基金」三個慈善機構。除此之外，還義賣畫作《花開》，老闆林建岳以$88,000港元購買，善款同樣捐給這三個機構。

Sammi當時仍未進入最佳狀態。（VCG）