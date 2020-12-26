首個無父親的聖誕節　鄭秀文曬父女短片回憶往昔：既溫暖又有力量

鄭秀文（Sammi）爸爸於上個月離世，加之早排痛失愛犬Lucky，令Sammi承受雙重打擊，她於上周在IG發表千字長文披露心聲後，便慢慢振作起來。

Sammi爸爸於上個月離世。（Instagram@sammi_chengsauman）

今日（25日），Sammi曬出了一條同爸爸在去年2月的自拍短片，她的手搭在爸爸的肩膊，不時撫摸爸爸的臉頰與下巴的鬍鬚，兩人言談間笑逐顏開，非常有愛。Sammi配文道：「人生過去四十八個年頭，每個聖誕都是跟父親和母親一起度過，而今年，父親已經在天家了......人生，再沒有跟父親一起慶祝的機會......但我知道父親最希望我和家人仍然要活出喜樂和動力。」

Sammi不時都會同爸爸拍片。（Instagram@sammi_chengsauman）

Sammi表示生前同父親有很多溫馨的相處，由參加新秀至今，爸爸一直都給予她勇往直前的力量，鼓勵她開演唱會進步自己，每次演唱會都參與其中，但因身體緣故，鄭爸爸缺席了Sammi去年的演唱會，於她而言是一個遺憾，所以Sammi同自己許下承諾：「如果有機會做下一個concert，我會為父親全力去做，每一場每一粒因每一隻舞，都為他更努力地圓滿演出。」

鄭爸爸一直很支持Sammi的工作。（微博@鄭秀文Sammi）

文末，Sammi坦言，父親去世之初，仿佛失去了動力，但經過兩個月，她想通了，力量也回來了：「爸爸，我將會為你做好每一首歌，讓你在天家也能繼續有新歌聽。」

Sammi全文。（IG截圖）