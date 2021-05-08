陳凱琳媽媽首回應混血兒外貌原因　認曾抗拒鄭嘉穎：聽聞佢好花弗

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-05-08 14:49

陳凱琳2018年嫁鄭嘉穎，火速誕下兩個可愛囝囝，兩年抱兩相當幸福。5月9日就係一年一度母親節，Grace喺IG上載同媽媽陳劉慧嫻拍攝嘅短片，陳媽媽最近仲接受車淑梅訪問，首次回應仔女混血兒外貌原因。

陳凱琳同媽媽感情要好。（IG：@ghlchan）

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曾有人將港姐冠軍Grace 與龍鳳胎弟弟 Derek 混血兒標致外貌，與大女 Joyce 作比較，坊間亦流傳大女曾因妹妹太靚而感到自卑，陳媽媽回應話：「其實 Grace 同 Derek 龍鳳胎出世嗰陣同大家姐一樣非常白淨，但突然喺 14、15 歲嘅時候眼大咗、臉尖咗，阿仔鬚根多咗，可能我嘅媽媽係馬來西亞人，擁有亞裔嘅容貌，細路又喜歡戶外活動，又或者加拿大嘅食物有好多荷爾蒙啦！」

陳凱琳媽媽陳劉慧嫻接受車淑梅《舊日的足跡》訪問。

坊間亦流傳大女曾因妹妹Grace太靚而感到自卑，陳媽媽就話：「大家姐 Joyce 比較運動型、率性、唔計較，係好柔和嘅人；相反 Grace 3、4 歲開始已經唔著裙就唔肯出街，有一次去海洋公園，佢硬要著裙，否則佢寧願唔去，結果佢真係選擇留喺屋企。坦白講，Joyce 14、15 歲進入青春期，我真係問過佢『如果有人話妹妹靚過你，你會唔會唔舒服？』Joyce 直說唔會：『佢（Grace）係我妹妹，每個人都靚，只係角度唔同，其他人唔可以用容貌去分裂我哋，否則我會將話題停止。』」

點擊睇陳凱琳同孖生細佬由細到大合照：

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提及 Grace 事業剛起步便受到鄭嘉穎熱烈追求，傳聞當時陳媽媽並不接受，佢亦直認不諱：「係呀！一、我唔認識佢（嘉穎）；二、聽聞佢好花弗；三、年紀都有少少影響，怕佢只係玩玩吓。我初時唔想見佢，因為我驚唔知點面對佢同相處。因為呢次係 Grace 嘅初戀，我真係好驚，好唔開心，唔知點算好。」深入溝通認識後陳爸爸陳媽媽完全接納鄭嘉穎，更大讚女婿係個好老公：「鄭嘉穎結婚之後，我更加認識佢，佢以家庭為重，重到我要叫佢減啲，唔好咁誇張，佢成日問老婆舒唔舒服，我話佢而家已經好好，佢話應該仲可以好啲，成日叫 Grace 唔好慳錢佢好抵錫！我畀佢 101 分，嗰一分係上帝額外加上去嘅！」