湯洛雯Staycation浴袍look嘆早餐　馬國明留言默認自己係攝影師？

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-05-08 18:04

湯洛雯日前去酒店Staycation歡度34歲生日，不少網民都興奮留言問男友馬國明的行蹤。今日（8日）靚湯在Instagram公開多張當日男友視覺的照片並表示好想念當日點滴，馬國明甜蜜留言回應「Thanks」（多謝），默認自己就是為靚湯準備所有生日驚喜兼影靚相的攝影師，靚湯早前「下身失蹤」照片更是出自他手！

湯洛雯與代表自己和馬明的獨角獸和小馬公仔合照，超sweet！（Instagram：@roxannetong）

馬國明日前祝靚湯生日，背景與靚湯的照片相若。（Instagram：@kennethmkm）

靚湯早前公開一張坐在窗邊的獨照，因與馬國明日前祝靚湯生日的照片構圖幾乎一模一樣，因此當時已經有不少人推測到兩人一起去Staycation過浪漫生日。她今早在Instagram表示「I already miss it（我已經很懷念當日了）」再陸續公開當日多張靚相，先與代表自己和馬明的獨角獸和小馬公仔合照，再用男友視覺影下多張捧着cupcakes的照片，更有一張是靚湯穿上浴袍在客廳嘆早餐的照片，而當日靚湯「下身失蹤」照片的攝影師真實身份終於被公開。

馬明影下靚湯穿上浴袍在客廳嘆早餐的一刻。（Instagram：@roxannetong）

馬國明在下方大方留言「Thanks」，兼且附上多個心心的表情符號，默認自己就是與靚湯共度歡樂時光的人。不少網民蜂擁而至留言大讚馬國明操刀影相的技術很好，更表示想看兩人的合照，叫他們不要怕醜！

馬國明在下方留言默認自己就是與靚湯共度歡樂時光的人！（Instagram：@roxannetong）

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