Irene@Red Velvet生日內地粉絲送150萬禮物　訂造花冠當偶像公主

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-05-08 22:15

每次有韓星生日，遠在中國的內地粉絲都會豪洗大筆錢向偶像送禮物，之前看過BLACKPINK Jennie收100份禮物及前IZ*ONE宮脇咲良獲粉絲送19萬鑽戒求婚後等後，這次就看一下，早前爆出大牌風波的Red Velvet Irene的30歲生日有多誇張。

今年Irene的30歲生日，內地粉絲為她送上海量名貴禮物慶祝。（網上圖片）

雖然去年Red Velvet隊長Irene爆出大牌風波，在後台鬧工作人員，但明顯未有影響到她。除了組合活動暫時叫停外，Irene依然是各大美女排行榜的高位人選，海外人氣則仍然高企。3月29日是Irene的生日，早前內地粉絲團「艾琳_ _IreneBar」就準備了近百份禮物為她慶祝，就連韓國網民也感嘆，內地粉絲把Irene當成真正的公主在照顧一樣。

粉絲團為Irene特別訂製了花冠，被讚把偶像當成公主一樣照顧。（微博/@艾琳_ _IreneBar）

粉絲團為Irene準備的禮物除了名牌手袋等外，電器家品等也一應俱全，就連偶像家人也照顧到，被大讚相當貼心，立即按圖睇Irene 30歲生日收了什麼禮物！

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