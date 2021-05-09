逆天奇案．短評｜主線殺虎案追看性十足　黃智賢窒蔣祖曼有火花

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-05-09 08:30

由陳展鵬、黃智賢、林夏薇、馮盈盈等主演的TVB新劇《逆天奇案》以單元劇的方式組合而成，以一宗針對飛虎隊的「殺虎案」貫穿全劇，最後找出「殺虎案」的真相，是典型的警匪片模式。劇集首周五集播畢後，外界反應不錯，不少觀眾都大讚劇情緊湊，幾單案件都環環相扣，值得追看！

飾演飛虎隊隊長張Sir的錢小豪在首集登場，但可惜僅僅一集就犧牲。（劇照）

節奏快主線追看性十足

劇集首集一開場已經是一場追捕通緝犯的戲份，不但集齊槍戰、追車戲等警匪片必備元素，更交代了主要角色的背景、性格特點，再以一場反恐演習的激烈槍戰戲結尾，一班槍手射殺飛虎隊成員，連張Sir（錢小豪飾）都壯烈犧牲，同時亦引出全劇的主線——殺虎案。緊接的綁架案看似是一單獨立的案件，但當中又牽涉到外國雇傭兵、本地黑幫、電腦黑客、Dark Web等等，種種線索都與「殺虎案」有關聯，首周五集劇情都十分緊湊，而且非常緊張刺激，營造的懸念感亦足夠，展開支線劇情的同時，又緊扣住「殺虎案」，整體佈局及節奏都把控得不錯。

「殺虎案」是全劇的主線。（電視截圖）

森Sir（陳展鵬飾）因為追查「殺虎案」而認識電腦黑客Ana（馮盈盈飾），兩人將會有感情戲。（YouTube影片截圖）

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感情戲穿插恰到好處

劇情主要集中在查案上，但其實中間亦穿插了感情戲。過往不少劇集都因為感情戲太多，令主線模糊而為人詬病，但《逆天奇案》就成功做到兩者平衡，比例恰到好處。首先森Sir（陳展鵬飾）同Wing姐（林夏薇飾）這對情侶因為公事經常碰面，兩人於公於私都好合拍；再者森Sir因為追查「殺虎案」而認識電腦黑客Ana（馮盈盈飾），慢慢培養感情；而Nic Sir（黃智賢飾）同Hazel（蔣祖曼飾）就透過一次次的交手而產生感情，當中Nic Sir在法庭上解釋「落船」一詞令Hazel啞口無言，這場法庭戲既帶出粵語表達巧妙之處，充滿港劇特色，又成功推進了Nic Sir同Hazel的感情發展。總體來看，劇中的感情戲不但沒有削弱主線的緊張感，又能適當地切換下氣氛，推進劇情。

廣東話真係博大精深，單單係解釋「落船」都要睇埋前文後理。（YouTube影片截圖）

這場法庭戲好精彩：

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「逆天」同「奇」未夠

劇集主打用逆向思維破案，透過心理博弈、縝密分析，解構罪犯思維動機，風格屬於懸疑警匪劇，雖然首周五集已經是一單案接一單案，但「逆天」同「奇」這兩種元素稍為遜色。以劇中的查案手法來看，與過往的方式沒有太大不同，同樣是收集案發地的線索，再找出與案件關聯的嫌疑人，透過紋身追查到退役軍人Jason（郭子豪飾），但所謂的逆向思維同博弈論似乎沒有太大作用，不過始終只是頭五集，相信之後應該會發揮得更好。