聲夢傳奇︱「蓮姐」林君蓮台上落淚　比賽走音大失準有原因

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-05-08 22:24

無綫（TVB）歌唱選秀節目《聲夢傳奇》播至第五集，上集淘汰了林沚羿（Venus）之後，賽制亦改為紅藍兩隊的團體賽，五回合比賽後，會以局數決定負方要淘汰多少位學員，如果局數是3：2，負方則需淘汰一位學員。

鍾柔美（Yumi）及文凱婷（Aeren）擔任主音，與同組的炎明熹（Gigi）及林君蓮「蓮姐」（Kaitlyn）跳唱韓國女團BLACKPINK的《How You Like That》。（《聲夢傳奇》截圖）

林君蓮「蓮姐」失控爆喊。（《聲夢傳奇》截圖）

藍隊則由鍾柔美（Yumi）及文凱婷（Aeren）擔任主音，與同組的炎明熹（Gigi）及「蓮姐」林君蓮（Kaitlyn）跳唱韓國女團BLACKPINK的《How You Like That》，不過表現卻大為失準，排舞時從未學過跳舞的「蓮姐」更被麥秋成批評：「我諗你輸梗！我唔係為節目效果而講，而係五日後會發生。我覺得唔係佢哋停妳就停。」被麥秋成批評後，林君蓮更跑到洗手間爆喊：「我都跳到唔記得食嘢。」節目第一Part預告中，評判張佳添也狠批：「其實End-up就係一個A貨嘅BLACKPINK！仲有兩係啞嘅。在聲夢呢個舞台，我要求唔止咁低。」

點擊下圖睇張佳添評論，真係好坦白：

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張佳添也狠批：「其實end-up就係一個A貨嘅BLACKPINK！仲有兩係啞嘅。在聲夢呢個舞台，我要求唔止咁低。」（《聲夢傳奇》截圖）

紅隊的張馳豪（Aska）及冼靖峰（Archie）揀選《眼色》迎戰，表現反而就比藍隊好得多。他們以一黑一白服飾，演釋了一個人內心光明與黑暗面的掙扎，獲得評判一致好評。陳奐仁說：「真係好似聽緊演唱會咁。」

好妖吖，正。（《聲夢傳奇》截圖）

點擊下圖睇張馳豪（Aska）及冼靖峰（Archie）表現：

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藍隊比紅隊，18對７。（《聲夢傳奇》截圖）

到Solo部份，林君蓮「蓮姐」（Kaitlyn）以G.E.M.的《光年之外》迎戰。（《聲夢傳奇》截圖）

林君蓮「蓮姐」表現失準，原來是因為有一個音樂老師去逝。

詹天文（Windy）以《Bang Bang》迎戰，原本有姚焯菲（Chantel）和潘靜文（Sherman）伴舞，不過到最後一刻姚焯菲因急症而缺席，最後詹天文一個人上台Solo表現。詹天文以22分比3分贏出。

詹天文（Windy）以《Bang Bang》迎戰。（《聲夢傳奇》截圖）

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