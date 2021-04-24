聲夢傳奇｜Gin Lee教路突用超高音曬唱功　大熱炎明熹打頭陣落敗

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-04-24 22:17

無綫歌唱選秀節目《聲夢傳奇》今晚（24/04）播出第三集，14位學員分成藍、紅兩組進行PK賽，7回合後最低分一組需要淘汰一名學員。第一回合由15歲的「小巨肺」炎明熹（Gigi）唱《花無雪》，對上冼靖峰（Archie）的《幸福之歌》。

炎明熹（Gigi）唱《花無雪》。（《聲夢傳奇》截圖）

冼靖峰在節目中提到，其實自己曾經夾過Band，可惜band友們已經反散東西，而《幸福之歌》就正是這個band唱的第一首歌，他說：「我揀呢首歌原因係想話畀佢哋知，我冇放棄過。」

Gin Lee用超高音教炎明熹唱歌。（《聲夢傳奇》截圖）

冼靖峰（Archie）唱《幸福之歌》。（《聲夢傳奇》截圖）

泳兒：「你有自己味道喺入面，但係唯一妳可以再享受個舞台多啲。」Eric Kwok：「兩個都感動唔到我，Gigi唯一要改嘅咬字。」最後冼靖峰以一燈之差贏了炎明熹。

冼靖峰以一燈之差贏了炎明熹。（《聲夢傳奇》截圖）

潘靜文（Sherman）（《聲夢傳奇》截圖）

第二回合由紅隊的孫漢霖的《Full Moon Party》對潘靜文（Sherman）。潘靜文以歌曲《忍》迎戰，她在節目中表示，自從第一集後自信心就急遽減少：「我真係唔想再入呢間房，因為陰影。」還說覺得自己表現差，所以被導師放棄了，怎料李克勤安排了原唱林欣彤（Mag）幫她排練，在最後關口為她增強不少信心。

孫漢霖（Steven）（《聲夢傳奇》截圖）

Gin Lee：「我話佢知要衝破個尷尬，返到屋企夜晚熄晒燈唱，爽唔爽？」孫漢霖：「好爽，但係我阿媽鬧，因為太大聲。」最後由上集得到8分的潘靜文以14分反超前擊敗得到11分的孫漢霖。

唱片監製舒文給的評語好中肯：

+ 17 + 17 + 17

第三回合由林智樂（Felix）的《郵差》對戰14歲的姚焯菲（Chantel）的《逃生門》，姚焯菲的演出更令原唱JＷ王灝兒和泳兒聽到流淚。王灝兒：「我畀咗好多Information你，好驚吸收唔到，但係出嚟你吸收到。」Eric更大讚：「你第時唔做歌手就真係浪費咗。」姚焯菲以18分比7分贏了林智樂。紅隊以45分比30分暫時領先藍隊。