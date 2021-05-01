聲夢傳奇｜導師評語充滿火藥味　李克勤當眾反駁一句KO Gin Lee

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-05-01 23:22

無綫節目《聲夢傳奇》今日（01/05）播出第四集，上集14位學員分成紅、藍兩隊作賽，首3個回合的對戰，藍隊直落連輸三局，冼靖峰（Archie）對炎明熹（Gigi）13比12，潘靜文（Sherman）對孫漢霖（Steven）14比11、姚焯菲（Chantel）對林智樂（Felix）18比7，紅隊及藍隊分別取得45分及30分，而今集則會進行第二輪比賽，餘下8位學員將會進行另外4場對戰，最低分一組將會淘汰一位學員。

詹天文（Windy）（《聲夢傳奇》截圖）

節目首場比賽，就由上回合獲得24燈，最高分的詹天文（Windy）對上最低分的文凱婷（Aeren）。在後台的文凱婷聽完詹天文的表演，就已「打完輸數」：「擺明就輸緊啦。」結果由文凱婷的《Superman》奪得15盞燈贏了詹天文的《煎熬》10盞燈。文凱婷知道自己贏了今次比賽後，更哭成淚人。

文凱婷（Aeren）有15盞燈。（《聲夢傳奇》截圖）

林君蓮（Kaitlyn）得到不少導師、評判的喜愛。（《聲夢傳奇》截圖）

第二輪由藍隊的林君蓮（Kaitlyn）對上紅隊的張馳豪（Aska）。林君蓮以蔡健雅的歌曲《拋物線》迎戰張馳豪的《只是太愛你》，李克勤更說：「我好期待呢一場，因為佢哋唱歌唱到我心坎入面。」兩位學員真的是勢均力敵，最後由林君蓮以超大比賽21分比4分羸出這個環節。

張馳豪（Aska）（《聲夢傳奇》截圖）

黃奕斌（Hugo）唱周柏豪的《小白》（《聲夢傳奇》截圖）

第三輪就由黃奕斌（Hugo）唱出導師周柏豪的《小白》，對上林沚羿（Venus）的《喜歡你》。節目中，林沚羿向述說出，自己讀完書曾到韓國發展做練習生，可惜一直都遭到拒絕：「自始我就失去咗想表演呢個夢。」衛蘭說：「唔係好感覺到你enjoy首歌。」唱片監製趙增熹：「兩個表現都唔係幾好，只係揀一個冇咁差嘅。」最後由黃奕斌以16分比9分贏了林沚羿。

林沚羿（Venus）被淘汰。（《聲夢傳奇》截圖）

鍾柔美以《女神》對上何晉樂的《笑忘書》。（《聲夢傳奇》截圖）

三輪比賽下來，紅藍兩隊出現了一樣的分數，最後一輪（第7場）由鍾柔美（Yumi）對戰何晉樂（Rock）。Gin Lee說：「我好享受你哋表演，其實兩位係年紀上面都好多經驗，一個14歲一個24歲，個差距可以好大。」李克勤：「我唔同意，如果係咁嘅搵個84歲就搞掂晒啦。」森美就為兩位導師打圓場：「我feel到Gin Lee係打緊退堂鼓，係冇信心嘅表現。」何晉樂得到22分，鍾柔美得到3分，所以藍隊要淘汰一位學員。

Gin Lee被李克勤反駁。（《聲夢傳奇》截圖）

李克勤：「我唔同意，如果係咁嘅搵個84歲就搞掂晒啦。」（《聲夢傳奇》截圖）

最後藍隊的林沚羿（Venus）被淘汰，她在台上哭着說：「好多謝投過票畀我嘅評判，因為我之前曾經有好多次rejection，有好多人話我唔得，係你令我知道我係得嘅。」

林沚羿（Venus）第二個被淘汰。（《聲夢傳奇》截圖）

林沚羿現時已亭亭玉立。（Venus IG）

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