TVB史上最快重播節目？　鉅製《聲夢傳奇》隔11個鐘又可以翻煲

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-05-09 20:00

無綫節目《聲夢傳奇》、《開心大綜藝》以及《日日媽媽聲》為2021年TVB的九大綜藝節目，亦可算是本年度重點製作的節目，只睇熒幕上呈現出來的質素，就已經看出背後的心思、人力和物力付出有多大。但原來這三個原本於星期六、日播放的節目已低調地被安排於播出的翌日重播。星期六播出的《聲夢傳奇》和《日日媽媽聲》，就被分別安排於星期日的12點和1點15分重播，而今晚播出的《開心大綜藝》在明天（星期一）的11黠45分亦會重播。

《聲夢傳奇》15位參賽者和曾志偉。（葉志明攝）

今日12點又可以重溫肥媽啦。（《日日媽媽聲》截圖）

不過留意返，其實《姊姊淘》、《流利都市》和《東張西望》這三個時事資訊性節目都會慣性地於播出後翌日，每日重播，所以相信《聲夢傳奇》、《開心大綜藝》以及《日日媽媽聲》重播也只是方便觀眾收睇的溫馨調動。

《聲夢傳奇》、《開心大綜藝》以及《日日媽媽聲》於翌日重播。（TVB.com截圖）

《香港01》向無綫企業傳訊部對外事務科查詢，回應如下：「我們收到很多電話意見，希望節目可以在翌日重溫，而我們亦為此作出嘗試安排幾個新的綜藝節目在翌日日間重播，目的是透過不同時段接觸更廣層面觀衆，為市民提供精彩娛樂節目。」

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