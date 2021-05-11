收視滯後報告｜《愛美麗》一早播晒照收得　平均23.8點成今年冠軍

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-05-11 00:30

收視滯後報告出爐！今次是4月26日至5月2日。劇集方面算是平穩的一周，除了《伙記辦大事》下跌2.5點外，其他劇集都有輕微上升，綜藝方面《開心大綜藝》就保持在20點左右水平，而接捧《流行經典50年》的《聲夢傳奇》的升幅反而就不多，帳面睇好似成績麻麻，但其實是正常的。

以「重播劇」來說，《愛美麗狂想曲》收視不錯。（《愛美麗狂想曲》劇照）

劇集方面收視算是平穩，《愛回家之開心速遞》由25.3點升至26.1點，9點半的《伙記辦大事》由24.8點下跌到22.3點，有走下波的趨勢，始終第三周的劇情未進入戲肉，下跌應是意料中事。值得一提的是，《愛美麗狂想曲》全劇30集平均收視23.8點，暫列2021年劇集收視榜首位置，成績相當好，如果不是在myTVSuper已預先播出的話，收視成績可能會更為理想。

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+ 10 + 10 + 10

綜藝方面，星期一至五，10點半時段的《大整蠱》就由18.2點下跌到17.2點，看似收視麻麻，但能在網上引起大量討論，總算是達到了目的。星期六的《日日媽媽聲》的收視今個星期有14.1點，其實也是受限於播出的時段，以「晚市」時段來算，成績己經相當不錯。

《大整蠱》的劇組肯「度橋」，誠意搭夠。（《大整蠱》截圖）

值得討論的是TVB揼本之作《聲夢傳奇》，無論是投資了7位數字的XR舞台技術、歌曲、受邀請的導師、主持、評審，都堪稱是歷年TVB選秀節目陣容最強的一次，不說做主持的李克勤，擔任導師的周柏豪、AGA、衛蘭，就連坐在panel位的評審，也是業內的重量級唱片監製。《聲夢傳奇》如此的大製作，收視只有16.3點，可能有人說是強差人意，但其實已經是超額完成。

原來呢個XR舞台技術用咗7位數字。（《聲夢傳奇》截圖）

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即睇《聲夢傳奇》舞台有幾勁：

+ 21 + 21 + 21

不過客觀一點去看，星期六8點半時段一直都是播放《流行經典50年》，而且《流行經典50年》也足足播映了4年之久，而收視來源都是一班年長觀眾，再睇《聲夢傳奇》，雖說同樣是「聽音樂」的節目，參賽者的年齡也在14到26歲之間，歌曲也是流行曲，觀眾層明顯是面向較年輕一群。《聲夢傳奇》播出的時候，確定要重新吸納一班新的觀眾，或者吸引那一群年長觀眾收看，所以在此消彼長之下，《聲夢傳奇》能維持收視有16-17點的《流行經典50年》的水平，已算是十分不錯。

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