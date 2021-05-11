百想2021︱徐睿知是非纏身仍奪人氣獎　金宣虎130萬高票贏宋仲基

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-05-11 13:21

韓國《第57屆百想藝術大獎》（下稱：百想2021）將於本月13日舉行，而由粉絲投票所得的「男女人氣獎」則於昨天（10日）結束。金宣虎以130萬票壓宋仲基外，是非纏身的徐睿知亦無阻人氣，率先奪下「女子人氣獎」。

金宣虎以130萬高票贏宋仲基等，率先奪得「男子人氣獎」。（劇照）

《百想2021》人氣獎投票昨天結束，「男子人氣獎」方面，金宣虎憑一套《Start-Up：我的新創時代》人氣急升，以130萬高票力壓獲得95萬票的宋仲基，他亦是男女演員中唯一破百萬票；而「女子人氣獎」則由一直領先的徐睿知以79萬票奪得，比第二名的申惠善多11萬票，看來連串醜聞並沒有影響她強大的海外人氣。

徐睿知由頭帶到尾，是非纏身下獲得「女子人氣獎」。（劇照）

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徐睿知自捲入大批爭議後，一直處於潛水狀態，但現時高票獲頒「女子人氣獎」，觀眾都猜測徐睿知會否如常出席領獎，估計現身的話將掀起熱議。《百想2021》將於本週四舉行，劇迷表示今年「最佳男子演技獎」競爭最為激烈，猜測竟然金秀賢、宋仲基、申河均、嚴基俊或是李準基中，誰會成為今屆視帝。

去年「人氣獎」由玄彬和孫藝珍以情侶檔奪得。（大會照片）

重溫去年玄彬、孫藝珍獲獎一刻：