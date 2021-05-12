雞排妹決戰陳沂一個畫面被網民喪改圖！鄭家純掩面全因看到這東西

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台灣女星鄭家純（雞排妹）因曾委任的當地律師王啓任涉嫌勾結仙人跳集團事件，遭到網紅陳沂發文tag狂酸，鄭家純也不甘示弱回打多通電話給陳沂，兩人更在9日凌晨合體直播對質，吸引1.5萬人同時在線觀看，直播中的精彩畫面還被網友稱為「新一代梗圖」。

陳沂勝利微笑vs雞排妹掩面看不下去　網瘋做梗圖笑翻

鄭家純與陳沂直播內容不僅討論王啓任、翁立友等人，陳沂還突然拿出鄭家純的「性感臀照」，質問為何要公然露出肛門，鄭家純解釋那是尾椎不是肛門，過程中鄭家純一度掩面，陳沂仍相當有自信地微笑，由於畫面對比十分鮮明，當時在PTT引起討論熱度，網友都笑翻「三斤的那個笑XDDD」、「新梗圖」、「我笑了」。

這個畫面在各大討論區形成一股風潮，許多網友都將陳沂的手機畫面替換成別的圖片，延伸出不同的笑料，儼然成為新一代迷因素材。（點圖放大看👇👇👇）

雞排妹陳沂世界決戰回顧陳沂疑似於直播期間公開宿敵私人電話號碼！一聽雞排妹說出這四碼「0955…」秒變臉（點圖放大逐格睇👇👇👇）

雞排妹陳沂世界決戰回顧直播片段變爆紅改圖！被陳沂曬出疑似走光照　雞排妹冇眼睇（點圖放大瀏覽👇👇👇）

雞排妹陳沂世界決戰回顧｜37歲陳沂曾曬性感照向27歲雞排妹挑戰　叫對方做「姐姐」慘被窒（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載。】

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