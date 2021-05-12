雞排妹決戰陳沂一個畫面被網民喪改圖！鄭家純掩面全因看到這東西

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-05-12 09:30

台灣女星鄭家純（雞排妹）因曾委任的當地律師王啓任涉嫌勾結仙人跳集團事件，遭到網紅陳沂發文tag狂酸，鄭家純也不甘示弱回打多通電話給陳沂，兩人更在9日凌晨合體直播對質，吸引1.5萬人同時在線觀看，直播中的精彩畫面還被網友稱為「新一代梗圖」。

陳沂勝利微笑vs雞排妹掩面看不下去 網瘋做梗圖笑翻

鄭家純與陳沂直播內容不僅討論王啓任、翁立友等人，陳沂還突然拿出鄭家純的「性感臀照」，質問為何要公然露出肛門，鄭家純解釋那是尾椎不是肛門，過程中鄭家純一度掩面，陳沂仍相當有自信地微笑，由於畫面對比十分鮮明，當時在PTT引起討論熱度，網友都笑翻「三斤的那個笑XDDD」、「新梗圖」、「我笑了」。

這個畫面在各大討論區形成一股風潮，許多網友都將陳沂的手機畫面替換成別的圖片，延伸出不同的笑料，儼然成為新一代迷因素材。（點圖放大看👇👇👇）

雞排妹陳沂世界決戰回顧｜陳沂疑似於直播期間公開宿敵私人電話號碼！一聽雞排妹說出這四碼「0955…」秒變臉（點圖放大逐格睇👇👇👇）

雞排妹陳沂世界決戰回顧｜直播片段變爆紅改圖！被陳沂曬出疑似走光照 雞排妹冇眼睇（點圖放大瀏覽👇👇👇）

雞排妹陳沂世界決戰回顧｜37歲陳沂曾曬性感照向27歲雞排妹挑戰 叫對方做「姐姐」慘被窒（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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