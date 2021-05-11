伊能靜19歲兒子女裝打扮作風大膽　化濃妝穿高衩褲街頭影時尚照

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-05-11 22:15

台灣女星伊能靜同前夫庾澄慶所生的19歲兒子小哈利（庾翰睿），早前被踢爆鍾愛穿女裝，並不避諱地在其個人社交網站上貼多張女裝照，非常做自己的他化了妝美艷動人，掀起不少討論。而經過多月之後，近日小哈利又被爆出穿女裝且風格愈來愈大膽，竟然穿純白色三角高衩褲在大街上拍時尚大片，魅惑十足比女性更女性，再度引來大家議論。

伊能靜的兒子目前在美國讀大學。（伊能靜微博圖片）

小哈利鍾愛女裝打扮。（網上圖片）

從曝光的照片中可見，小哈利疑戴上了長直髮假髮，化上大濃妝身穿超貼身白色短裙，腳踩高跟鞋，大曬S形曲線美非常魅惑，還展示一組只身穿純白色三角高衩褲裝，大曬一雙長腿非常妖艷，並且無懼他人的眼光在街頭上擺出各式各樣的性感pose，作風非常大膽。

最新女裝打扮，作風愈來愈大膽。（微博圖片）

目前在美國讀大學的他非常做自己，然而不少網友都支持他活出自我。對於兒子鍾愛女裝的裝扮，身為媽媽的伊能靜其實亦都知道，早前更在微博發長文力挺兒子：「生下來只有人，沒有哪一個性别的人更尊貴。因為生命本身就是尊貴的。」可見伊能靜是一位多麼開明的母親。

小哈利比女性更女性。（微博圖片）